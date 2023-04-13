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以租代售？韩国将向美提供50万发炮弹

2023年04月13日17:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月13日电 韩国《东亚日报》12日爆料，根据韩国和美国两国政府上月达成的协议，韩方将向美方提供50万发155毫米口径炮弹，方式为“出租”而非“出售”。

　　《东亚日报》援引不愿公开姓名消息人士的话报道，继去年从韩方购买10万发155毫米口径炮弹后，美方今年2月提出再次购买。对此，韩方既要坚持“不向乌克兰输送致命武器”的立场，又要“有诚意地”回应美方，因而决定“大幅提高炮弹数量，但方式改为出租”。韩方希望，以此尽可能降低韩国产炮弹被用于乌克兰冲突的可能性。

2022年8月3日，行人佩戴口罩在韩国首尔光化门广场过马路。新华社记者王益亮摄

　　据《东亚日报》报道，韩方将提供的这批炮弹届时主要用于美方补充自身弹药库。报道没有说明“出租”的具体安排。

　　韩美双方先前证实已就炮弹供应展开磋商，但未明确磋商是否有结果。就《东亚日报》报道，双方目前均未发表评论。

　　眼下正值韩美关系敏感时期。上月，一批疑似美方秘密文件开始流传于多家社交媒体，包含美方监听韩国政府高层内部讨论的内容，引发韩国舆论哗然。

　　文件显示，迫于美方压力，韩国政府内部讨论是否应向乌克兰提供武器。韩方虽然同意向美方供应炮弹以帮助补充弹药库，但强调“最终用户”必须是美国。在韩国政府内部，存在对美国向乌克兰转交炮弹的担忧。

　　韩国在野党谴责美国政府监听韩国国家安全事务讨论。最大在野党共同民主党党首李在明说：“如果他们真的在监听我们，那是非常令人失望的行为，会削弱基于互信的韩美同盟关系。”

　　韩国外交部长官朴振12日表示，韩方已通过外交渠道要求美方在查明事实后向韩方通报结果。待有关调查结束后，如有必要，韩方将要求美方采取适当措施。（陈立希）

(责编：崔译戈、杨牧)

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