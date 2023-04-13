新华社北京4月13日电 美国明尼苏达州2020年启动的“真相”调查项目11日发布一份长达500页的报告，内容令人咋舌：明尼苏达大学创办者在19世纪对当地原住民实施“种族灭绝”和“种族清洗”，将其家园和资源据为己有，在往后上百年又借办学名义将这段黑历史“洗白”。

这不是孤例。美国一些“独立媒体”近年报道揭露了美国多所大学劣迹斑斑的发家史。原来，不少学校今日的荣光竟是建立在当年大肆掠夺印第安原住民的土地、财富与生存权利基础上。

揭开黑暗“建校史”

这份报告是“真相”项目的最新发现，由明尼苏达州印第安事务委员会与明尼苏达大学合作推进。项目全称是“促进认同与大学-部落和解”，英文缩写“TRUTH”，拼写刚好与英文单词“真相”相同。

按照明尼苏达州印第安事务委员会执行主任香农·格斯希克的说法，这份报告的发布意味着第一次有一所美国大型高校就其对待原住民的历史进行“批判性审视”。

“‘真相’项目撕开了一个口子，揭开了我觉得许多人毫不知情的故事。”格斯希克说。她来自明州北部一个印第安人原住民部落，在明州保护和促进原住民权益的机构任职。

报告从相关历史档案、口述历史等来源入手，尝试“从印第安原住民的视角”重新审视明大与明州原住民部落之间的历史纠葛。

虽然明大参与推动出台这份报告，似乎显示大学对其不甚光彩的建校历史有意反省，但对于报告中提出的纠错和补偿建议，并未明确表示是否会采纳，只是在声明中感谢调查研究人员“讲述真相”。

“真相”项目在“独立媒体”一系列相关报道产生的舆论效应下出台。2020年，科罗拉多州一家由非营利组织出版的杂志《山地新闻》发表系列报道，揭露美国多所大学当年如何利用1862年《莫里尔法案》侵占属于原住民部落的土地、靠租售这些土地所得收益积累“办学”资金。明大建校之初的黑历史也因此被揭开，涉及美国内战期间一场种族灭绝事件“达科他战争”。

1862年8月，生活在明尼苏达河沿岸地区的印第安原住民族群“达科他人”与美国联邦政府军队发生武装冲突，起因是达科他人的土地被美国政府占用，传统生活方式受到侵袭、生存受到威胁，酋长带领族人起义，遭联邦军队镇压。

同年年底，联邦政府绞死一批被控参与起义的达科他人，又将这个部落其余人投入牢狱或驱逐到明尼苏达州以外，结束了这场战争。根据同年颁布的《莫里尔法案》，联邦政府向各州拨赠国有土地，而各州需用租售土地所得收益建设一所农工专业学院。根据该法案，达科他人在明尼苏达州的原有领地被当权者瓜分，其中包括明大创办者，他们通过出售和租赁土地获取巨额收益，其中超过5亿美元被用作明大建校资金。

调查还发现，明大一个永久性信托基金迄今控制大约6亿美元资金，那些财富来源于明大通过颁发所占原住民土地“特许使用权”用于铁矿开采、木材销售所得收入。

仅仅“触及皮毛”

报告指出，明大多年来未能向学生如实讲述本校靠掠夺原住民土地发家的黑历史。报告说，明大创始人“为牟取钱财对原住民群体施以‘种族灭绝’和‘种族清洗’，让这所大学充当空壳企业，洗白（所夺）土地和资源”。

报告敦促明大采取更多措施增进原住民权益，包括“补偿、讲述真相、改变政策和革新司法程序”。

据美联社报道，直至最近几年，明大才开始采取一些补偿性措施。

2022年6月18日，来自美国全国各地的数千民众在华盛顿国会大厦附近举行集会，抗议美国根深蒂固的种族歧视以及由此引发的经济不公等一系列社会问题。新华社记者刘杰摄

2021年，明大推出一个助学项目，对明州11个获联邦认定的原住民部落就读明大的学生减免学费。现任校长琼·加贝尔在学校管理层设立高级职位，负责处理原住民相关事务、促进大学与原住民部落关系，并与部落领袖定期举行面对面会晤。

不过，格斯希克和明尼苏达州印第安事务委员会认为，明大本可以做得更多。比如，该委员会一直呼吁明大扩大上述助学项目，让更多原住民学生受益。

“这是一个挺好的开始，但不该就此结束。”委员会主席罗伯特·拉森说。

按照拉森的说法，11日发布的报告在揭露明州剥削原住民的历史方面仅仅“触及皮毛”，各家学校大多“忽视”相关历史教育，公众也基本上对此一无所知。（沈敏）

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