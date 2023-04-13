新华社拉巴特4月12日电 专访：在摩洛哥的偏远地区都能看到中国医生的身影——访摩洛哥卫生部规划财务司司长贝尔马达尼

新华社记者王昊 许苏培

摩洛哥卫生部规划财务司司长阿卜杜勒-瓦哈卜·贝尔马达尼日前表示，近半个世纪来，在摩洛哥的偏远地区，都能看到中国医生的身影，中国医疗队为摩洛哥的医疗卫生事业作出了重大贡献。

2023年2月26日，在位于摩洛哥本杰里尔的一家医疗中心，中国援摩医疗队本杰里尔分队队员合影。新华社记者隋先凯摄

“我谨代表摩洛哥国家卫生部门，向中国医生表示由衷的感谢，他们为摩洛哥民众提供了重要的医疗卫生服务。”贝尔马达尼日前在首都拉巴特接受新华社记者采访时表示，期待摩中两国深化战略伙伴关系，携手共建人类卫生健康共同体。

中国从1975年起向摩洛哥派出医疗队，由上海承担援助工作。中国迄今派出医疗队195批，医疗队员1944人次。48年来，援助队伍共诊治摩洛哥门急诊患者578万人次，收治住院病人80万人次，完成手术近53万例。

贝尔马达尼介绍，中国医疗队根据摩方需求分配医疗资源，摩洛哥有些地区面临严重的医疗资源短缺，中国医疗队的到来弥补了这个缺口。

“摩洛哥医疗界以及民众对中国医疗队非常满意。”贝尔马达尼说，中国医疗队带来了技术和经验，摩中两国间的医疗交往是建设性的，希望更多中国医生来到摩洛哥。

“中国医生通过自己高超的医术，一心为摩洛哥民众谋健康福祉，与医生和民众都建立了深厚友谊。”他说。

2023年2月26日，在位于摩洛哥本杰里尔的一家医疗中心，摩洛哥妇产医生伊曼（右）和张茜在手术室外交谈。新华社记者隋先凯摄

贝尔马达尼回忆起送别此前离任的医疗队员时感慨道，除了诊治病患，中国医生还与当地社区建立了温情“纽带”，一些中国医生受邀参加摩洛哥当地人的婚礼，出席其他社交活动，气氛十分融洽。

他还回顾了新冠疫情期间，摩中双方在抗疫经验交流、防疫物资供给、新冠疫苗供应和生产等方面富有成果的合作，赞赏中国为摩洛哥抗击疫情提供的大力支持。

对于中方提出的人类卫生健康共同体理念，贝尔马达尼表示赞同和欢迎：“希望加强两国卫生领域合作，推动非洲乃至世界打造卫生健康共同体。”

贝尔马达尼告诉记者，摩洛哥卫生部门近年来一直积极推动和落实摩中双方更广泛的医疗交流，尤其是远程医疗技术领域，探索医疗卫生合作新前景。“摩洛哥愿同中方一道，推动两国医疗卫生合作向纵深发展，更好造福两国人民。”

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