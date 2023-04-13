人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英国政府出台政策文件 支持人工智能监管创新

2023年04月13日16:53 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 3月29日，英国政府发布《支持创新的人工智能监管方式》（A pro-innovation approach to AI regulation）政策文件。这份英国政府关于支持人工智能监管创新的计划方案，旨在寻求建立社会共识，加深公众对尖端技术的信任，使企业更好地创新、发展，从而创造更多就业机会。

文件概述了人工智能监管应考虑的五项原则，即安全性和稳健性；透明度和可解释性；公平性；问责制和管理；可竞争性和补救性。

3月29日，英国政府发布《支持创新的人工智能监管方式》。图片来源：英国政府官网

文件指出，人工智能的使用应符合英国现有的法律，不得歧视个人或产生不公平的商业结果；需要采取措施确保对人工智能的使用方式进行适当的监督，并对结果进行明确的问责。

英国政府呼吁监管机构应用现有法规，提出“量身定制的、针对具体环境的方法，适合人工智能在他们的行业中的实际应用方式”，并告知企业它们的义务。

据英国政府测算，2022年人工智能对英国经济的贡献约为37亿英镑，并提供了超过5万个工作机会。

据英国《卫报》近日报道，英国信息专员办公室（Information Commissioner’s Office, ICO）向多家科技公司发出警告，提醒开发公司不要使用个人信息来训练聊天机器人。ICO技术和创新总监斯蒂芬·阿尔蒙德表示，类似ChatGPT的生成式人工智能“如果被不负责任地使用，有可能对数据隐私构成风险”。（编译：吴超岚、钟文兴、田易）

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部