人民网讯 3月29日，英国政府发布《支持创新的人工智能监管方式》（A pro-innovation approach to AI regulation）政策文件。这份英国政府关于支持人工智能监管创新的计划方案，旨在寻求建立社会共识，加深公众对尖端技术的信任，使企业更好地创新、发展，从而创造更多就业机会。

文件概述了人工智能监管应考虑的五项原则，即安全性和稳健性；透明度和可解释性；公平性；问责制和管理；可竞争性和补救性。

3月29日，英国政府发布《支持创新的人工智能监管方式》。图片来源：英国政府官网

文件指出，人工智能的使用应符合英国现有的法律，不得歧视个人或产生不公平的商业结果；需要采取措施确保对人工智能的使用方式进行适当的监督，并对结果进行明确的问责。

英国政府呼吁监管机构应用现有法规，提出“量身定制的、针对具体环境的方法，适合人工智能在他们的行业中的实际应用方式”，并告知企业它们的义务。

据英国政府测算，2022年人工智能对英国经济的贡献约为37亿英镑，并提供了超过5万个工作机会。

据英国《卫报》近日报道，英国信息专员办公室（Information Commissioner’s Office, ICO）向多家科技公司发出警告，提醒开发公司不要使用个人信息来训练聊天机器人。ICO技术和创新总监斯蒂芬·阿尔蒙德表示，类似ChatGPT的生成式人工智能“如果被不负责任地使用，有可能对数据隐私构成风险”。（编译：吴超岚、钟文兴、田易）

(责编：于洋、杨牧)