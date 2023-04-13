人民网讯 据法国《十字架报》报道，法国国家信息与自由委员会（CNIL）目前已接到有关OpenAI公司旗下聊天机器人ChatGPT的数份投诉，投诉认为ChatGPT违反《欧盟个人信息保护条例》（RGPD），涉嫌侵犯用户隐私、捏造不实信息。

据法国《十字架报》报道，法国国家信息与自由委员会（CNIL）目前正在调查有关OpenAI公司旗下聊天机器人ChatGPT的投诉。图片来源：法国《十字架报》官网

当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，限制ChatGPT的开发公司OpenAI处理意大利用户信息，并开始立案调查。该决定使意大利成为首个暂时对ChatGPT采取限制措施的西方国家。

法国《十字架报》报道称，法国、爱尔兰与德国有关当局已与意大利方面取得联系，共同讨论意大利ChatGPT禁令的细节，以便对ChatGPT的相关问题确立一致立场。

据路透社4月11日报道，法国国家信息与自由委员会在回复路透社的邮件中表示，该委员会正在就接到的ChatGPT相关投诉展开调查。（编译：实习生 崔岩）

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