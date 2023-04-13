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ChatGPT在澳大利亚或将面临全球首例诽谤诉讼

2023年04月13日15:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据澳大利亚广播公司报道，近日，澳大利亚赫本郡（Hepburn Shire）郡长布赖恩·胡德（Brian Hood）指控OpenAI公司开发的聊天机器人ChatGPT对其进行诽谤。胡德发现，ChatGPT称他与一起贿赂丑闻有关，并“谎称”他有罪。胡德的代理律师表示，正在准备对OpenAI公司提起诉讼。

路透社报道称，如果胡德提起诉讼，将很可能成为ChatGPT上市以来面临的首例诽谤诉讼。

澳大利亚赫本郡郡长布赖恩·胡德（Brian Hood）指控OpenAI旗下的ChatGPT对其进行诽谤。图片来源：澳大利亚广播公司官网

澳大利亚信息行业协会（AIIA）表示，澳大利亚的人工智能领域发展由于缺乏具体政策而受到阻碍，现在需要“指导方针”和“护栏”。该协会建议澳大利亚密切关注欧盟的人工智能相关法案。

据路透社报道，澳大利亚工业和科学部长发言人4月12日表示，澳大利亚政府已向该国主要科学咨询机构征求有关如何应对人工智能的建议，并正在考虑下一步行动。（编译：吴超岚、钟文兴）

(责编：于洋、杨牧)

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