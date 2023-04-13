人民网 曹翔宇

“中日韩数据港”是中日韩合作秘书处打造的综合性一站式信息平台，旨在方便公众浏览三国合作各项机制项目和数据指标，全面了解三国发展趋势，并增进对三国合作重要性的理解。

自20世纪80年代末以来，世界人口增长逐渐放缓，这个趋势持续至今。在同受儒家文化影响的中国、日本、韩国，“多子多福”曾是三国人民共有的文化意识。然而，近年来，人口老龄化和生育率下降成为三国面临的共同课题。据中日韩数据港去年发布的数据显示，2020年中日韩三国总人口达到15.9亿，约占世界总人口的20.9%。但是，在过去十年中，三国人口年均增长率仅为0.4%，人口增长速度比世界平均水平慢得多。

中日韩人口年度增长率（单位：%）。图片源自：中日韩数据港

据中日韩数据港分析，在未来30年里，全球人口预计增加19亿人，然而中日韩地区人口预计将减少3350万。2050年中日韩三国总人口预计将减少为15亿人，其中65岁及以上的老人将达到4.23亿余人。65岁以上人口的比例从2011年的9.6%增加到2020年的13.4%，预计到2050年将达到28.1%。与此同时，0~14岁儿童的比例从2011年的18%下降至2020年的17.1%。

人口金字塔。图片源自：中日韩数据港

中国：机遇与挑战

2022年7月，联合国发布的《世界人口展望2022》报告提出，中国最早可能在2023年出现人口负增长。根据中国国家统计局发布的统计数据，2022年中国人口首次负增长，65岁及以上人口已经超过2亿，占总人口的14.9%。而中国的生育率却一直呈现下降趋势。随着经济水平的提高和城市化程度的加深，女性就业率的提高，以及人们更加注重个人发展和生活品质等因素的影响，越来越多的年轻夫妇选择晚生或不生孩子。

据中国国家统计局发布的统计数据显示，2020年，中国的总和生育率仅为1.3左右，已经处于较低水平。目前，我国正着力推行一系列措施鼓励生育，比如扩大优质教育资源、鼓励单位给予育儿假和配偶假、减轻家庭经济负担、放宽二孩政策等等。

中国人口与发展研究中心副研究员刘厚莲表示，人口负增长是我国人口发展的大变局，是人口转变和经济社会发展的重要结果。人口负增长会对经济社会发展带来一系列的机遇和挑战，需要客观认识、积极应对，人口负增长并不意味着经济负增长。“我们观察到20世纪90年代以来13个国家人口负增长和经济增长的事实。这些国家在经历不同程度的人口负增长时依然保持经济增长。由此可见，人口负增长并非经济衰退的决定性因素，人口负增长与经济增长是能够并存的。”刘厚莲说。

韩国：反思失败原因 寻找有效方法

近几年，韩国接连出台了共200余个有关促进生育的政策，但是效果却微乎其微。据悉，在过去的15年内，韩国为解决低生育率问题已投入了280万亿韩元（约合人民币14.8万亿元）的经费。然而，2022年韩国总和生育率却降至历史最低值，仅为0.78。

2023年3月28日，韩国时隔七年，再次召开了由总统主持的低生育对策会议。尹锡悦在会议上表示：“我们应该以科学根据为基础，冷静地重新评价低出生率政策，并应该正确了解失败的原因。”此外，尹锡悦还提到，低出生率问题不能通过一次性对策解决，在政策推进过程中还指示广泛收集意见。

在此次低生育对策会议上，韩国低生育高龄社会委员会发表了低生育对策核心内容，强调“改变劳动环境，让双职工家庭也能充分地照顾孩子”。

日本：设法提高出生率 不让日本“消失”

日本首相岸田文雄日前表示，日本出生人数连续7年减少，情况危急。《东京新闻》报道称，少子化的发展速度比政府预估的快了10年左右，若这一趋势持续下去，社会保障制度和国家财政的维持将不可避免地变得更加艰难。日本内阁府的一项调查显示，20-49岁的男女中约有六成表示不愿生育。日本政府近日公布了2022年新生儿人口跌破80万的数据，表明日本少子化速度明显加快。

实际上，为应对低生育率问题，近年来日本政府也采取了很多措施。日本政府2019年推出了幼儿教育无偿化措施，0-5岁的日本儿童上幼儿园免费；2020年，针对低收入家庭的学生，日本政府减免他们上大学的学杂费等，并向他们提供不需要返还的支付型奖学金。此外，日本政府还推出加大对生育和育儿家庭的资金支援力度，以及推动女性就业等政策，但都没有起到实质性的作用。

4月1日，日本政府成立儿童家庭厅应对出生率下降问题并于3日举行了启动仪式。日本首相岸田文雄在启动仪式上表示，将重视孩子们的意见，并将其反映到政策制定中。

不同国家的经验表明，人口负增长对经济影响的方向最终是多种合力作用的结果，其具体机制还需依赖于更多的实践加以验证。但人口负增长与经济增长两者能够并存，是目前已知的事实，虽然各国之间的差异很大。总体来看，人口负增长的影响是长期的、渐进的、缓慢的，不必过于恐慌，但一定要及早规划、积极应对。

中日韩合作秘书处秘书处长欧渤芊表示，人口问题是人类社会共同面对的基础性、战略性问题，三国有必要加强人口问题方面的合作，积极分享信息和交流政策，为所有人建设一个可持续性发展的社会。希望中日韩数据港的准确人口统计数据，能够助力国家战略决策，明确具体合作需求，为中日韩合作做出贡献。

(责编：于洋、杨牧)