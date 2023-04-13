蔡志烽参赞兼总领事与印尼疫后首批赴华教师合影留念。印尼雅协供图

人民网雅加达4月13日电 （记者张杰）本月19日，10名来自印尼巴淡岛的汉语教师将赴中国河北，参加为期七天的研习活动，这是疫情后印尼首批赴华研习的汉语教师队伍。4月11日，我驻印尼使馆蔡志烽参赞兼总领事等人，专门为此次赴华教师队伍送行。印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）余文玫、公派教师卢鹏陪同。

蔡志烽表示，华文教育是促进中外文明交流互鉴，增进民心相通，沟通心灵，加强友谊的重要桥梁。希望各位老师在活动中提高汉语水平，并将学习到的知识运用到教学中，培养出更多的优秀学生，为印尼的发展助力。同时，希望各位老师以此研习为契机，走进中国，感知中华文化，感受中国现在的发展。

李宝贝作为教师代表表示，非常高兴作为疫后首批教师赴中国参加华文教师研习活动，将珍惜此次赴华学习交流的宝贵机遇，认真学习，提高综合素质，继续传递印尼与中国两国人民之间的友谊。

卢鹏代表雅协，非常感谢中国驻印尼大使馆领侨处长期以来对雅协的关心和帮助，尤其是在本次疫后首批教师团组赴华前给予的各方面的支持和帮助，使得老师们在较短时间内做好赴华准备。

此次活动获得了河北省侨联的支持，河北省侨联组织海外华文教师来河北研修，将进一步增进海外中国和河北经济社会发展、燕赵文化的认知和了解，密切河北与海外社会团体、中文教育机构的长期联系，扩大河北在海外的知名度、影响力，为推动构建人类命运共同体发挥积极作用，推动印中两国民间的友好往来。

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