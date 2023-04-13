新华社塔什干4月12日电（记者李奥）当地时间4月12日，国务委员兼外长秦刚在塔什干同乌兹别克斯坦代外长赛义多夫举行会谈。双方对中乌全面战略伙伴关系发展表示满意，将落实好两国元首重要共识，拓展中乌全方位合作，造福两国人民。

秦刚说，在两国元首战略指引下，中乌互信不断加深，互利合作不断拓展，双边关系迎来重要发展机遇。中方愿同乌方继续在涉及彼此核心利益问题上相互坚定坚持，做大合作“蛋糕”，加强共建“一带一路”对接，加紧推进中吉乌铁路项目，努力提高中哈乌铁路、中吉乌公路运力，加强中吉乌公铁多式联运合作，尽快实现中塔乌公路常态化运营，增开更多直航航线，便利人员往来。深化务实合作，实现优势互补，共同发展。中方鼓励更多中国企业来乌投资兴业，愿扩大进口乌优质产品。

秦刚强调，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到国际社会广泛支持。中方愿同乌方加强协作，共同践行三大倡议，为构建人类命运共同体作出“中乌贡献”。中方高度评价乌方为此次阿富汗邻国外长会所做大量工作，相信会议将取得圆满成功，展现阿邻国协调合作机制的独特作用和重要影响。

赛义多夫表示，祝贺伟大的中国在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下成功实现第一个百年奋斗目标，朝着建设现代化强国迈进。得益于两国元首高度互信和亲自关心，乌中关系达到前所未有的高水平。感谢中方为乌维护独立、主权、领土完整和推进发展改革给予的有力支持。乌中全面战略伙伴关系日趋成熟，乌方期待深化两国全方位合作，学习借鉴中方减贫等治国理政经验。欢迎中方扩大对乌投资，将继续全力支持并积极参与“一带一路”，将中吉乌铁路打造为标杆项目，加强欧亚大陆互联互通。感谢中方对乌方举办阿富汗邻国外长会的支持。中国积极参与全球治理，为人类和平进步与发展繁荣作出重要贡献，乌方愿同中方就国际和地区事务保持密切协调。

双方还就共同关心的问题交换了意见。

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