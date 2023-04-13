这是4月11日在俄罗斯首都莫斯科“莫斯科电影”旗下的宇宙电影院外拍摄的《流浪地球2》电影宣传海报。中国科幻电影《流浪地球2》俄文版首映式11日晚在俄罗斯连锁影院“莫斯科电影”旗下的宇宙电影院举行。俄政府官员、文化艺术界人士以及在俄中国留学生、华侨华人等参加首映式。新华社记者 华迪 摄

新华社莫斯科4月12日电（记者华迪）中国科幻电影《流浪地球2》俄文版首映式11日晚在俄罗斯连锁影院“莫斯科电影”旗下的宇宙电影院举行。俄政府官员、文化艺术界人士以及在俄中国留学生、华侨华人等参加首映式。

首映式正值俄罗斯宇航日前夕。中国驻俄罗斯大使张汉晖在致辞中表示，首映式是为了向航天员致敬，展现中俄两国人民友谊。中方准备向俄罗斯观众展映更多中国电影。

这是4月11日在俄罗斯首都莫斯科“莫斯科电影”旗下的宇宙电影院拍摄的《流浪地球2》电影宣传海报。新华社记者 华迪 摄

“我们希望了解更多中国电影。”俄总统助理梅金斯基在影院接受媒体采访时说，希望俄中两国民众可以通过电影增进了解，深化友谊。

“莫斯科电影”总经理莫克里茨卡娅表示，中国优秀影片受到俄罗斯民众热烈欢迎，相信《流浪地球2》也一定会大获成功。

“《流浪地球2》拍摄精良，中国电影质量很高，值得推广。”俄罗斯电影工作者沙巴林说。

影片将于12日起在俄罗斯院线全面上映。

4月12日是俄罗斯宇航日。苏联宇航员尤里·加加林在1961年4月12日乘“东方一号”宇宙飞船实现人类首次太空飞行。

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