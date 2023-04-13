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日本人口创1950年以来最大跌幅

2023年04月13日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月12日电（记者姜俏梅 郭丹）据日本总务省12日公布的统计数据，截至2022年10月1日，不计在日本居住的外国人，日本人口总数为1.22031亿，较上年减少75万，创1950年以来最大跌幅。

　　数据显示，新生儿人数比上年减少3.2万，为79.9万；死亡人数为153万，同比增加9万。新生儿人数连续16年低于死亡人数。

　　从年龄段看，15岁至64岁劳动力人口为7420.8万，占比59.4%，与上年创下的历史最低水平持平；65岁以上老年人口有3623.6万，占比29%，创历史最高纪录；14岁以下人口降至1450.3万，创历史最低纪录。从行政区划看，除东京都外，日本其他46个道府县的人口均出现减少。

　　日本总务省表示，与人口在4000万以上的其他国家相比，日本14岁以下人口占比最低，65岁以上老龄人口占比最高，呈现出极端的少子老龄化发展趋势。

　　日本媒体说，日本政府当务之急是推出有效的少子化对策，构建应对人口减少的社会体系。

　　本月3日，为应对日益严重的少子化难题，日本政府新设立的儿童家庭厅正式启动。儿童家庭厅属于首相直接管理机构，较内阁府传统省厅高一个级别。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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