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在阿中企开展斋月慈善活动

2023年04月13日08:29 | 来源：人民网-国际频道
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中建阿尔及利亚员工准备捐赠物品。中建阿尔及利亚公司供图
中建阿尔及利亚员工准备捐赠物品。中建阿尔及利亚公司供图

人民网阿尔及尔4月12日电 （记者王传宝）中建阿尔及利亚公司12日在阿尔及利亚首都阿尔及尔开展斋月慈善活动，向超过300户困难家庭发放了包括米、面、油、糖等生活必需品。中国驻阿尔及利亚大使馆经商参赞陈忠、公司董事长唐浩参加了慈善活动。

活动上，陈忠首先向当地民众致以诚挚的斋月祝福，表示捐赠活动体现出两国间的民心相连和文化相通，为两国友谊打下了坚实的基础。使馆愿与阿尔及利亚朋友共同努力，不断推动两国关系发展，更好造福两国人民。

唐浩感谢当地社区长期以来对公司的支持和帮助，他回顾了中建近年来为助力当地社会民生改善所采取的措施，表示将继续与当地社区携手，共同创造幸福未来。

当地社区负责人对中企开展慈善活动表示感谢，指出这一善举展现了中国人民对阿人民的友好情谊和支持。

据悉，中建阿尔及利亚总部自从2007年迁入斯塔瓦利镇以来，每年斋月都在当地开展捐赠活动，切实履行了社会责任，赢得了当地民众的一致赞扬。

(责编：于洋、杨牧)

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