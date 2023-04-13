本报布鲁塞尔4月12日电 （记者牛瑞飞）比利时国家安全委员会近期通过了一项打击毒品犯罪行动计划，包括设置国家扫毒专员、加强海事警察力量、关闭与毒品洗钱有关的商店、对高风险集装箱实行“100%扫描”以及加强国际扫毒合作等措施。

根据欧洲毒品和毒瘾监测中心近日发布的关于欧盟及周边部分国家共104个城市的废水毒品残留物检测报告，比利时第二大城市安特卫普的废水中可卡因的含量最高，苯丙胺含量居第三位。近年来，比利时成为欧盟缉获可卡因数量最多的国家。据报道，欧洲贩毒团伙每年的可卡因贸易额高达1300亿欧元，其中通过安特卫普港运送的可卡因价值达数百亿欧元。去年，比利时在安特卫普港口总共缉获110吨可卡因。比利时与荷兰去年5月合作成立特别工作组，加大力度封堵安特卫普港至荷兰的毒品走私通道。

比利时国王菲利普在今年1月底的讲话中谈道，比利时的毒品犯罪暴力越来越严重，“对我们的同胞和整个社会造成了严重的后果”。他强调，除了打击毒品贩卖，还需要解决吸毒成瘾的根本原因，在毒品预防方面投入更多精力。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 17 版）

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