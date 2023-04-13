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工银巴西成功办理首笔跨境人民币结算业务

2023年04月13日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社里约热内卢4月11日电  （记者陈威华、罗婧婧）记者11日从中国工商银行（巴西）有限公司（下称“工银巴西”）获悉：工银巴西已成功办理首笔跨境人民币结算业务，标志着该行在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展。

　　今年2月，中国人民银行授权工银巴西担任巴西境内的人民币清算行。在这笔业务中，工银巴西支持贸易双方成功实现直接使用人民币进行结算。该笔业务在清算效率、汇兑成本以及资金流和信息流的安全性等方面均体现出显著优势。

　　工银巴西负责人表示，该行未来将继续积极发挥巴西人民币清算行优势，努力为两国企业提供便利、高效、安全的跨境人民币结算服务，推动中巴经贸合作不断迈上新台阶。

　　近年来，中巴经贸往来日益密切，合作金额不断增长。本次跨境人民币结算业务的成功落地，标志着中巴企业在贸易往来中拥有了更多币种选择，有助于提升人民币在中巴贸易和投资中的占比，为中巴经贸往来与金融合作注入新活力。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月13日 17 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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