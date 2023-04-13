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美国氢弹掉落西班牙50多年未善后

西班牙要求美国政府处理核污染

本报记者  颜  欢
2023年04月13日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　西班牙政府近期正式向美国提交请求，希望重启2015年两国关于共同清理西班牙阿尔梅里亚省受核污染土地的谈判，处理1966年因两架美国飞机发生事故导致氢弹落至该地区造成的核污染。

　　1966年1月17日，美空军一架载有四枚氢弹的B—52轰炸机在阿尔梅里亚省帕洛马雷斯镇，与一架美陆军KC—135加油机相撞。氢弹掉落在附近，其中两枚在没有损坏的情况下被回收，另外两枚虽未被引爆，但发生了钚泄漏，对当地环境造成了核污染。

　　据《纽约时报》报道，作为“历史上最重大的核事故之一”，当时美方的处理非常草率——前去开展清理工作的数百名美军士兵得到的唯一信息就是“无须担心”。在几天的清理过程中，他们穿着普通的棉服、没有任何特殊防护手段。在该媒体2016年能够找到的40名退伍军人中，已有21人身患癌症。此外，美能源部的一份解密摘要指出，美国曾承诺支付监测帕洛马雷斯当地民众健康的费用，但几十年来仅支付了承诺的15%左右。当地空气监测站无人维护，设备陈旧且不可靠。

　　西班牙调查记者拉斐尔·莫雷诺指出：“西班牙和美国在1966年协商认定没有对这片土地造成污染，但这不是实情。”他指出，尽管没有人员伤亡、受到辐射直接影响的记录，但美国政府当年清除放射性废物时曾承认，有些区域由于地形限制无法完全清除影响，因此将一些残骸埋在了地表以下20到30厘米的深度。“他们认为这么深层的土壤不会被移动并造成负面影响，但显然忽略了耕种、建造等人类活动。”莫雷诺表示，从上世纪70年代起，周边测量站就开始检测到放射性元素。

　　随着时间推移，核辐射的影响始终持续且愈发明显。研究人口状况的西班牙科学家在一份1976年制作的备忘录中告诉美国同行，由于白血病病例异常多，帕洛马雷斯镇“需要对人口进行某种医学监测，以确定疾病和死亡情况”，但这个必要的监测从未实施过。上世纪90年代后期，对该镇的调查显示，其核辐射“达到了前所未有的高污染水平，辐射水平是无人居住区水平的20倍”。2004年，西班牙政府在氢弹留下的弹坑附近区域竖起了围栏。

　　2015年，西班牙和美国通过谈判终于签署一份意向声明，西班牙负责清理帕洛马雷斯受核污染的地区，美国安排在适当的地点处置受污染的土壤。但美西双方并未就此签署具有法律效力的协议，因此执行也一再搁置。

　　西班牙非政府组织“生物学家在行动”负责人、核物理学家弗朗西斯科·卡斯特洪表示，帕洛马雷斯是欧洲钚污染最严重的地区，要真正清理这片土地，大约要处理5万平方米的土地。事件发生57年后，美国仍未对此事件承担相应责任。西班牙外交部消息人士称，目前西班牙政府的请求已转交至美国能源部处理，但华盛顿方面至今仍没有进一步回应。

　　（本报马德里4月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月13日 17 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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