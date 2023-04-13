本报记者 岳林炜 张梦旭 王 慧

连日来，日本各界民众在多地举行抗议集会，反对日本政府推进核污染水排海计划，表示这将给日本及全世界人民形成健康上的危险。国际社会持续敦促日方正视各方合理关切，切实履行自身国际义务，接受严格国际监督，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，包括研究排海以外的处置方案。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

“不能让核污染水污染大海”

4月5日晚，日本反对核污染水排海计划的市民团体再度在东京电力公司（简称东电公司）总部前举行集会，市民们在现场高呼“反对核污染水排海”“不要毒害地球”“不能让核污染水污染大海”等口号。市民团体“蒲公英舍”负责人柳田真在活动现场发表演讲说，日本政府和东电公司一旦开始将核污染水排放入海，很可能将福岛地区由核事故“受害方”转化为污染海洋环境的“加害方”。

据日本媒体报道，近半数福岛核事故相关地方行政负责人不接受核污染水排海计划。日本《朝日新闻》最新问卷调查显示，51名福岛核事故相关地方市町村行政负责人中，有25人对核污染水排放入海计划表示“不接受”和“比较不接受”。在列举“不接受”排海计划理由中，“很多渔业人士反对”“国内外理解不充分”和“政府和东电公司应对措施不充分”占多数答案。

参加抗议集会的东京市民田中一郎对记者表示，东电公司不顾之前与渔业团体达成的“在取得相关人士理解之前不会采取处置措施”的书面承诺，一直在单方面推进相关工作，导致日本民众对其不信任感日渐增加。鉴于东电公司历史上曾多次发生事故隐瞒不报、篡改真实数据的恶劣行径，日本不少民众对其宣称的核污染水所谓“安全性”表示怀疑和警惕。

东电公司于2007年承认自1977年起在福岛第一、第二核电站等199次例行检查中篡改检测数据，隐瞒反应堆故障。在核事故发生后，日本媒体也曝出东电公司存在隐瞒事故的严重程度和失职情况。相关专家对本报记者表示，目前东电公司核污染水处理的实际效果及监测数据不公开、不透明，在有限的数据中还出现了前后数据不一致和相互矛盾。

“一旦入海，未来的生态灾难难以预估”

2011年3月发生的福岛核事故，属于国际核事件分级标准中最高级别的7级核事故——堆芯熔化损毁，放射性物质大量释放，具有大范围健康和环境影响。日方声称，经过多核素处理系统（ALPS）净化的核污染水是安全无害的。事实是，日核污染水中含有多种放射性核素，很多核素在国际上尚无成熟、有效的处理技术，其中有大量核素半衰期极长，这些核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应，将额外增加环境中的放射性核素总量，给海洋环境和人体健康造成不可预测的危害。

今年2月7日，福岛县渔业协会联合会发布数据，发现在福岛县附近海域捕捞的鲈鱼体内检测出放射性铯—137的比活度达到每千克85.5贝克勒尔，超出该联合会设定的安全标准，并决定停止当地捕捞的鲈鱼上市。

中国辐射防护研究院院长刘立业对本报记者表示，日方企图混淆概念，将核污染水与核电厂正常运行排放的废水混为一谈，事实上这两者有本质区别。福岛核污染水来自于事故后注入熔融损毁堆芯的冷却水以及渗入反应堆的地下水和雨水，而核电厂正常运行液态流出物不与核燃料芯块直接接触。这一差异使得福岛核污染水包含熔融堆芯中存在的60多种放射性核素，包括一些半衰期极长的裂变核素，以及极毒的钚、镅等超铀核素。

针对日方“经过ALPS净化的核污染水安全无害”的说法，中国国家核应急响应技术支持中心研究员刘新建表示，根据日方公布的工艺原理及监测数据，ALPS对氚、碳—14等核素没有去除能力，处理后水中的氚浓度高出日本允许排放浓度1到3个数量级。且ALPS运行至今，仍有70%以上的处理后核污染水尚未达到日方自己提出的标准。日方称将对未达标核污染水进行二次处理，但二次处理相关验证数据严重不足。此外，目前ALPS运行处理能力远远小于其设计能力，日方亦未说明原因。“如此大量、成分复杂、多核素种类的核事故污染水的净化，在国际上还没有先例可循，在长达30年的核污染水排海活动中，ALPS能否长期、有效、可靠地运行？日方公布的数据不能够充分说明。”刘新建说。

日本环境经济学专家、龙谷大学教授大岛坚一在接受媒体采访时表示，日本政府和东电公司计划将通过ALPS处理的福岛核污染水排放到海洋中，这样的核污染水不仅没有去除氚，而且还含有包括钌—106、锶—90和碘—129在内的放射性核素。“一旦入海，未来的生态灾难难以预估。”大岛坚一说。

“这是日方试图将风险转嫁给其他国家和全人类”

4月7日，由韩国最大在野党共同民主党议员组成的代表团到访福岛当地，走访福岛第一核电站附近渔港，并同当地居民就核污染水排海等话题进行交流。议员代表团重申反对福岛核污染水排海的立场。代表团对媒体表示，通过在当地的活动，确认了日本政府和东电公司在核污染水排海问题上，并没有进行充分的信息公开。

斐济副总理卡米卡米加4月5日重申，斐济反对日本将福岛第一核电站核污染水排入太平洋的计划，日本这种不负责任的行径将使太平洋国家成为受害者。卡米卡米加表示，太平洋是许多国家赖以生存的最大自然资源，向太平洋排放核废料将带来灾难性的社会与经济影响。

福岛位于日本的东北地区，东临太平洋。中国原子能科学研究院研究员陈凌指出，日本核污染水排海计划首先影响到的是日本福岛地区，对当地生态环境造成影响，继而对当地农业、渔业、公众健康造成深远影响。一旦排入大海，放射性核素受洋流及海洋生物载带作用不断扩散，并可能在海洋生物中富集，太平洋沿岸国家都将受到不同程度的影响，其影响范围和程度需要密切关注和评估。

日本《秋田魁新报》刊发社论指出，当前，日本政府和东电公司应“冻结”核污染水排海计划，努力寻求渔业人士等相关方的理解，同时有必要进一步确保更多其他场地空间，以用于在陆地上继续存储核污染水。

“福岛核污染水排海具有跨国界影响，国际上尚没有先例。日方决定一排了之，绝非负责任国家所为。事实上，福岛核污染水处置不只有排入海洋一种方案，但日本却基于经济和本国私利考虑，选择将核污染水尽快排海，这是日方试图将风险转嫁给其他国家和全人类。”刘立业表示，根据国际法，日方有义务采取措施避免环境污染、确保危害最小化。日方迄今未就核污染水排海提供足够的科学和事实依据，也未与利益攸关方进行充分协商，没有解决国际社会对核污染水排海方案正当性、数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等关切，一意孤行批准核污染水排海计划，并加速推进排海设施建设，这一行为绝对不是负责任国家所为。

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 17 版）

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