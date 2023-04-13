本报记者 吴 杰

“每次到中国，我都会有新的惊喜。中国非常美丽，充满魅力。”巴西知名家电合资企业SEMP TCL公司巴方创始人阿丰索·亨内尔今年已94岁高龄，不久前他再次访问了中国。他对本报记者说：“在中国访问时，我看到处处生机勃勃，富有活力，城市建设井井有条。这让我们对中国经济发展前景、对巴中继续深化合作充满信心。”

SEMP公司是巴西知名电器企业，创办于1942年，生产了巴西第一台收音机、第一台黑白电视机以及第一台彩色电视机。2016年，亨内尔以87岁高龄，跨越半个地球，到中国商谈合作。在公司面临发展抉择的关键时刻，SEMP公司与中国家电企业TCL公司合资成立SEMP TCL公司，生产新一代电视机产品。

自成立以来，SEMP TCL设在巴西马瑙斯的工厂不断进行技术升级，把控效率并引入自动化装配等创新手段，提升了产品质量，将中国先进工业制造能力引进巴西。“SEMP拥有逾80年的家电行业经验和本地渠道资源，结合TCL完整的产业布局、上游核心部件的优势以及多年国际化积累的海外本土化品牌经营能力，合资公司在产品制造、快速打开市场方面获得成功。目前，我们在巴西市场电视机销量稳居第三名，单月市场占有率一度跃升至第二。”亨内尔表示，他对与TCL公司的合作发展“非常满意”，合资公司汲取了TCL公司许多创新技术和经验，使其产品在市场同类产品中脱颖而出。

“虽然巴中两国文化有一些差异，但我们和中国合作伙伴彼此磨合得很顺利，相处越来越融洽，友谊也日益深厚。”亨内尔直言，巴西市场与中国的供应契合度非常高，对巴西企业而言，中国企业是建立合作关系的最好伙伴。SEMP TCL是巴中合资企业的优秀范例，双方合作“清晰、透明、真诚”。“我此次访问中国，主要是与中国伙伴会商扩大合作，双方都希望在巴西获得更好发展，为巴西民众提供更丰富的产品。”亨内尔表示，与中国的成功合作为其公司的发展壮大注入了生命力。

“中国的发展和成功，远不止我所看到的。”亨内尔表示，中国持续扩大开放，倡导互利共赢，与包括巴西在内的世界各国分享发展机遇、共同进步，“中国必将在国际舞台上发挥更大更重要的作用”。

亨内尔的外孙费利佩担任SEMP TCL公司副总裁，访问中国近40次，去过上海、丽江、深圳等多座城市，喜欢使用中国的支付宝和微信支付。他表示，巴西总统访华对于深化两国友好交往和商贸往来具有重要意义。明年是巴中建交50周年，巴西企业界看好两国深化务实合作的光明前景。“巴西政府和企业界非常重视此次访华。相信两国合作将给SEMP TCL这样的巴中合资企业提供新的发展空间，我们未来的业务将蒸蒸日上。”

（本报圣保罗电）

《 人民日报 》（ 2023年04月13日 03 版）

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