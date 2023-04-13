杨 震文/图

斯洛文尼亚布莱德湖一景。

在斯洛文尼亚留学时，我开启了一次探索当地之旅，深深感受到这是一个充满精彩的国度。

旅程第一站，我来到了位于斯洛文尼亚狭长海岸线上的科佩尔市，它是一个繁忙的港口城市。

科佩尔市承载着斯洛文尼亚人的海洋情愫和夏日记忆，城市一角的海滨小城皮兰不仅是风光宜人之地，也是颇负盛誉的历史古城，著名小提琴艺术家朱塞佩·塔蒂尼就诞生于此。到了初夏，这座海滨小城摇曳的夹竹桃花、微咸的海水气息令人卸下一切烦恼，心情怡然自得。

从科佩尔北上，我经过溶岩洞区波斯托伊纳市及首都卢布尔雅那后，不出3小时便到达布莱德市，位于该市的布莱德湖是绝大多数赴斯游客的必打卡之地。当我走近岸边，深切感受到了湖光山色美景的震撼。湖心小岛和北岸陡峭山崖上的城堡诉说着这里发生过的往事，或惊险或浪漫。轻轻用手触摸清凉澄澈的湖水，我的心情都明亮起来。

从布莱德市出发继续北上，进入特里格拉夫国家公园区域。该地区有朱利安阿尔卑斯山脉，其中的最高峰——特里格拉夫峰深受游人喜爱。

2022年北京冬奥会期间，一块来自斯洛文尼亚特里格拉夫山巅的冰川样本在“游历”了13000多公里后，抵达冬奥会现场，随后在张家口举行了“融冰”仪式。这一举动意在引起大家对全球变暖的重视，呼吁世界人民关注气候变暖问题。

不同于许多游客，我在特里格拉夫国家公园游历时既没有选择自驾，也没有骑行，而是徒步行走。从滑雪胜地克拉尼斯卡戈拉市开始，我一路经过空灵的维斯克山峡、壮丽的特伦塔山谷，沿着蜿蜒斑斓的索察河到达边境小镇博韦茨，全程徒步将近40千米。行走在山间盘路时，我更加理解了突破险阻、敢想敢为、自由奔放的山地勇士精神。

我徒步的主要目标之一是穿越海拔高且拥有多个惊险弯道的维斯克山峡，这是朱利安阿尔卑斯山脉能够允许车辆通行的最高处，也是世界知名山峡。徒步中，一队队摩托车骑行者、极限自行车爱好者从我身后不时穿过，我们虽不相识，但互相打气加油，共同享受着探索自然的喜悦与兴奋。

去崎岖的自然河道中漂流是年轻人探访山地小镇博韦茨的不二选择，这里也是人们心驰神往的露营胜地。干净的空气、层峦山峰和明媚阳光让人流连于这座边境小城别样的浪漫。我把旅程终点设置在这里，经过短暂休息，我乘坐公共交通工具回到了学校，久久不能忘怀这次斯洛文尼亚的山区探秘之旅。

（作者系斯洛文尼亚马里博尔大学留学生）

(责编：卫嘉、袁勃)