张子涵

近日，由墨西哥总统洛佩斯牵头，拉丁美洲与加勒比地区多国领导人进行了一次视频会议，发表了反通货膨胀联合声明，以应对持续上涨的物价。专家指出，此举将促进该地区贸易便利化，对区域一体化有一定推动作用。墨西哥外交部长埃布拉德称，将于5月6日和7日在墨西哥坎昆举行的下一次会上公布第一批成果。

“抱团取暖”

拉丁美洲和加勒比地区国家反通货膨胀联合声明称：“我们在墨西哥的倡议下举行会议，旨在为该地区的物价压力和高粮价找到共同的解决方案，并加强区域一体化和贸易。”

联合声明中的措施包括，创建专项工作组制定并落实工作计划，改善物流条件，提高产品进出港口边境的效率，增加多边金融机构融资等国际信贷支持，协调私营部门的多方经济活动参与者等。

“该声明聚焦食品领域，强调基础的‘菜篮子’安全，因为受通胀影响最严重的就是中低收入国家的弱势群体，‘吃饱’与否直接关系到社会是否稳定。配套的解决措施从生产和流通两方面出发：一是提高农业生产率、加大融资力度，二是降低流通成本，推动贸易便利化。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营对本报表示，值得注意的是，该声明成立了一个具体的技术工作组。这是一个专门推进各项成果的实体机构，增加了方案的可行性。

双重压力

目前，拉美多国面临经济下行和通货膨胀的双重压力。根据联合国拉美和加勒比经委会公布的数据，2022年拉美地区经济增长3.7%，预计2023年降至1.3%，面临较大经济下行压力。尽管拉美地区2023年通货膨胀率预计为4.8%，较去年有所下降，但仍不容乐观。

据统计，2022年，哥伦比亚、智利的通胀率约为13%，墨西哥的通胀率也达到7.8%，均达20多年来的最高水平。作为拉美第三大经济体，阿根廷的通胀形势尤为严峻。今年2月，阿根廷的年化通货膨胀率突破100%，许多消费品价格自2022年以来翻了一番以上。

“当前拉美的通胀形势是多重因素造成的：一是美联储连续加息造成拉美大量资金外流；二是乌克兰危机导致全球供应链失衡，造成拉美进口产品物价上涨；三是气候变化直接影响本地农产品收成；此外，还有新冠疫情的多轮冲击等。”宋均营分析，在无法左右外部因素的情况下，各国能做的就是针对最棘手的民生问题，从内部扩生产、降成本，让产品更顺畅、更便宜地流通到老百姓手中。

分析认为，在此背景下，拉美各国意识到，单靠国内调控恐难以解决结构性问题，需借助拉美多国的合力。

“此次反通货膨胀声明顺利推进并非偶然，是2022年以来拉美左翼领导人纷纷上台或继续执政的反映。”宋均营分析，佩特罗在哥伦比亚大选中胜出，成为该国第一位左翼总统；博里奇在智利大获全胜；墨西哥总统洛佩斯高票通过“信任公投”；阿根廷总统费尔南德斯持续执政；巴西前总统卢拉回归……拉美左翼一直致力于推动拉美一体化，此次会议和声明是拉美国家“抱团取暖”共同意识上升的体现。

有待观察

联合声明明确指出：“我们共同向本地区其他国家发出加入该声明的邀请，以促进整个拉丁美洲和加勒比地区的人民福祉。”

专家分析指出，这一系列举措有望发挥拉美国家一体化的内在潜力，加强内部合作，对于缓解部分国家的需求短缺会有一定帮助。

不过，拉美地区面临的挑战依然不小。“拉美各国经济结构历来相对单一，商品同质竞争强，互补性不高。”宋均营指出，拉美的区域一体化一直面临内生动力不足的问题，同时还受到地区左翼和右翼势力长期对立的负面影响，此声明虽然短期内可以起到一定缓解通胀、加强合作的效果，但长期来看，能在多大程度上推动拉美区域一体化深入发展还有待观察。

(责编：卫嘉、袁勃)