□ 郭晓兵

当前，美军正在为太空冲突作准备。美太空军2024财年预算申请达300亿美元，涨幅15%。这是该军种有史以来最大的预算申请，也延续了近年连续大幅攀升势头。2022财年和2023财年其预算涨幅分别达13%和46%。

美国不惜重金发展太空军力，意欲何为？美国太空军的始作俑者特朗普政府说得清楚，“美国必须维持在太空中的领导地位以及行动自由”。之后，拜登政府在维护太空霸权，谋求太空武器化、战场化上萧规曹随、一脉相承。它强调太空是“美国领导地位和力量之源”，渲染中俄等“竞争对手国家”对美太空威胁。美太空军作战部长雷蒙德宣称，太空是美威慑力基石，关乎美安全、经济和公共卫生等关键基础设施，“如果在太空中输了，美国就输了”。

美国太空军把太空本身视为争夺领域，要“在太空中，从太空和向太空投射军事力量”。这意味着美国要发展攻防兼备的太空作战手段，既包括导弹防御，也包括卫星攻防，乃至天基对地攻击能力。

在防上，美军计划构建由数百颗卫星组成的太空国防架构，直接与导弹相连，能发现并摧毁高超音速导弹等运动目标。2024年美太空军预算的投资重点就是开发和采购导弹预警卫星以及发射更多的廉价小型卫星。

在攻上，美国拥有强大实力，既有共轨反卫能力，也有成熟的地基动能反卫能力，还部署了干扰卫星通讯的实战装备。特朗普政府要求美国太空军应“同时具备作战和作战支持功能，以实现迅速和持续的太空攻防行动”。拜登政府既想展示大杀器恫吓国际社会，又怕损害“和平形象”，所以欲说还休、立场反复。美政府曾拟在2021年底公布一款绝密“太空黑武器”，后借口阿富汗局势不利予以推迟，此后却三缄其口，讳莫如深，甚至转而贩卖起“停止地基反卫试验倡议”。与此同时，美政府继续为发展太空进攻手段造势。美太空军主要负责轨道作战的“第9太空三角洲部队”持续强化能力。美防长奥斯汀去年9月召集会议，讨论是否要研制“部分轨道轰炸系统”和“天对地武器系统”。美智库米歇尔航空航天研究所去年10月出台报告，大力鼓吹发展能够干扰、阻断或摧毁对手太空资产的武器。如果哪天美国突然曝光大批先进太空武器，世人不应感到吃惊。

美国紧锣密鼓备战太空已严重刺激国际太空军备竞赛。英、法、日、德、澳等纷纷建立太空军或太空司令部。太空领域拉帮结派趋势愈演愈烈。去年2月，五眼联盟成员以及法国、德国签署《2031联合太空作战愿景》。去年6月，北约《2022年战略概念》强调协同应对各类太空威胁，并称太空攻击将触发北约集体防御条款。

美国在太空耀武扬威还增加太空冲突风险：毫不讳言其卫星作战旅已介入俄乌冲突，向交战方提供情报和通讯支持；以空间态势感知为名实施的太空抵近侦察对他国太空资产构成威胁，极易擦枪走火；以核慑天的政策或将太空冲突引向核升级，造成巨大灾难。在美太空黩武政策推动下，当前太空战爆发风险已远超冷战时期，国际社会对此应高度警惕。

（作者系中国现代国际关系研究院军控研究中心主任）

(责编：卫嘉、袁勃)