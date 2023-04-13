新华社北京4月12日电 （记者邵艺博、冯歆然）外交部发言人汪文斌12日说，中方对美国和菲律宾发布的联合声明表示严正关切和强烈不满。美菲联合声明歪曲抹黑中方正当合法海上执法活动，甚至无中生有对中方进行造谣污蔑，中方坚决反对。

汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

汪文斌说，中方注意到11日菲律宾和美国举行“2+2”部长级对话会，并发表联合声明，呼吁中方遵守所谓的2016年南海仲裁裁决。声明还提及，双方将推进美国在菲新增军事基地快速部署，美将为此提供资金支持。中方也注意到，针对美在菲新增军事基地，菲律宾总统马科斯称，中方的反应不令人意外。

“中方对美菲发布的联合声明表示严正关切和强烈不满。”汪文斌说。

他表示，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美菲联合声明歪曲抹黑中方正当合法海上执法活动，甚至无中生有对中方进行造谣污蔑，中方坚决反对。南海仲裁案所谓裁决严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的，中方不接受、不承认的立场是明确的、坚定的。中方愿同有关国家通过谈判协商妥善处理海上分歧，但将坚定维护自身领土主权和海洋权益。

汪文斌说，关于美在菲新增使用军事基地事，中国有句话叫“事实胜于雄辩”。从美在菲新增基地的点位看，其意图已不言而喻。此次美菲在联合声明中强调，要推进在新增基地的快速部署，相当于对其意图又作了个注解，已经不需要中方再多做什么分析解读，当然对中方的反应无须感到意外。

汪文斌表示，中方一直主张，亚太是地区国家的共同家园，亚太地区的和平稳定，关键在于地区国家坚持相互信任、团结合作，牢牢把自身安全的“生命线”掌握在自己手里。“我们再次提醒有关地区国家，一味迎合域外势力不仅无法维护自身安全，反而将加剧局势紧张、危害地区和平稳定，也必将殃及自身。”

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