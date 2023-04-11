人民网伦敦4月10日电 （记者邢雪、许立群）7日，英国伦敦市中心VUE影院放映厅里座无虚席，一批热爱成龙电影的中英影迷齐聚于此，参与电影《龙马精神》的英国首映礼，该影片于4月7日正式登陆英国市场，将在15个城市的院线放映。

首映礼上，中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶、中国马术运动员华天、奥斯卡“最佳美术设计”奖得主叶锦添等纷纷表示对电影充满期待。成龙在为英国观众录制的视频中说，这部电影是写给“龙虎武师”的一部情信，致敬永不落幕的动作电影以及不言放弃的精神。

到场的观众及成龙的粉丝都表示了对这部电影和其中“赤兔”马的喜爱，成龙的粉丝华天在看过电影之后表示，这部电影不仅仅致敬了电影中的“龙虎武师”，电影中展现出来的人与马的情谊更是真挚感人。一位中国观众表示，看到成龙及“龙虎武师”所代表的精神非常感动，身在海外多年，深深想念中国电影，希望未来有更多中国文化作品走向海外。

《龙马精神》讲述了由成龙饰演的武行老罗与爱马“赤兔”，及多年未见的女儿小宝（刘浩存 饰）的故事。据主办方介绍，这部电影让“龙虎武师”这个群体再次走进观众视野。做替身，玩特技，跑龙套，只有拍过玩命的动作，危险的场景，浑身伤痕累累的武行，才配得上这个称呼。

近年来，越来越多的中国电影出现在英国电影市场上，《龙马精神》的英国发行方、英国及爱尔兰最大的华语电影发行商Trinity Cine Asia电影发行公司总经理塞德里克·贝雷尔此前在接受记者采访时表示，过去的10年里，中国电影的质量有了显著的提高，比如《长津湖》的战争场面非常精彩，目前世界上很少有国家能有这样接近顶级的制作水平，中国电影未来的高质量制作让人充满信心。促进不同文化间的沟通交流是电影的主要功能之一，它为不同的世界和不同的人打开了一扇窗，以促进相互理解和对话。

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