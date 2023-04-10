人民网记者 张杰

学习现场。人民网记者 张杰摄

当地时间2月27日，雅万高铁首批运维人员培训班在印尼东爪哇省茉莉芬市的印尼铁路职业技术学院正式开班。4月初，受雅万高铁方的邀请，记者实地采访了该培训班。

作为印尼和整个东南亚地区首条高速铁路，印尼乃至整个东南亚地区都没有高铁运维管理的经验，需要中方协助培养与之相关的专业运营维护人员。因此此次由中方运维管理团队和中国铁路专业院校负责授课，印尼方铁路院校提供学习条件和后勤保障的培训班，将成为印尼高铁的“黄埔一期”，为整个国家培养第一批相关运维人员，成为建设好、运营好雅万高铁的重要保障。

据了解，这此次首批培训的印尼籍学员共计173人，分动车组司机、OCC调度管理、应急值守和动车组机械师四个培训班级，理论培训时间3到6个月不等。待培训结束后学员还要进行考试，通过并获取相关资质之后，才会被安排到雅万高铁进行实操培训。

培训采取远程教学搭配线下翻译的方式进行，来自西南交大等院校的老师通过网络在国内中文授课，而班级内配备2名口语翻译，将老师教授的内容实时翻译成印尼语向现场学员进行讲解。另外，中方还为此次培训配备了10多名书面翻译人员，将国内的教案和课件提前翻译成印尼语并提前2天左右发给学员，方便学员预习。

“我非常有信心，学员在培训结束后可以胜任雅万高铁的运维工作，我们学院也将成为整个印尼高铁运维人员的培训基地。”印尼铁路职业技术学院的校长Yuwono骄傲地说。

参加此次培训的火车司机Bagus Bima已经在印尼国家铁路公司工作了4年半。他对记者说：“我感觉中方的技术更先进。先进的技术将使火车司机的工作更安全便捷，我对今后亲自驾驶高铁动车很有信心。”

参加此次机械师培训的Andian向记者表示，雅万高铁对印尼具有十分重要的意义，它是东南亚第一条高速铁路，对印尼今后的发展十分关键。“中国拥有庞大复杂的高铁网络，这也是我们印尼高铁建设的方向。现在雅万高铁也即将完工，我们期待着有一天这条高铁将延伸到泗水，成为爪哇岛的客运大动脉。而且中印尼在雅万高铁合作上有技术转让，我门有信心拥有自己的高铁技术人才和自己的高铁网络。”Andian说。

Luthfiant刚从印尼铁路职业技术学院毕业，现在转入培训班参加调度管理培训。她说，虽然高铁的信号调度同自己所学的理论知识有很大区别，但有信心能在培训中学到足够的知识，为今后的工作打下坚实的基础。“培训期间，我收到了有生以来的第一份工资，远高于比茉莉芬当地的平均工资，我认为雅万高铁不仅将推进印尼的经济发展，也切实改善了我们的生活。”Luthfiant说。

在学员培训的教学楼外，竖立着一个标语牌，上面用英文写着“The Future Begins Here”，译作中文就是“未来在此发车”。记者相信，这句话不仅适用于在此学习的大学生，也适用于在这里进行培训的雅万高铁的运维人员，更适用于印尼的雅万高铁本身，在不久的未来，由印尼籍员工操作的印尼首条高铁就要发车了。

(责编：于洋、常红)