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援圭医疗队深入乡村开展义诊

2023年04月10日08:53 | 来源：人民网-国际频道
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医疗队合影。援圭医疗队供图

人民网里约热内卢4月8日电 （记者毕梦瀛）当地时间4月8日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那2区首府安娜女王村开展义诊活动，为当地民众送医送药。

安娜女王村地处该国东北部埃斯奎博河北岸，距离首都乔治敦虽然100公里，但是交通极为不便，从乔治敦前往先陆路后乘船再乘车前后需3至4小时才能抵达。当地生活条件艰苦、医疗力量薄弱，民众常年缺医少药，很多常见病得不到有效治疗。

队员们一早出发，11点多抵达，随即展开义诊活动。本次活动涵盖普内科、普外科、中医针灸科、妇科、儿科、眼科、骨科、烧伤整形科，还为到场民众免费发放糖尿病、高血压、艾滋病防范健康宣传手册，提供免费血糖、血压测定，另外也带来数十种常用药品。义诊活动中，队员们克服旅途劳顿、语言困难等问题，为到场的每一位就诊者进行细致的体格检查、耐心的问题解答，并给出相关的诊疗意见和必要的治疗药物。义诊活动持续约2个小时，先后共接诊问诊群众近百余人次。

本次巡诊活动受到当地民众和华侨华人的热烈欢迎。第18期援圭亚那医疗队队长褚薛慧表示，此次巡诊活动的策划是援圭医疗队派遣30年纪念活动的重要部分。在后续的援助工作中，第18期医疗队将坚定不移地利用节假日，定期深入圭亚那边远贫困地区巡诊，让中国援外医疗的金字招牌深入圭亚那民众之心。

(责编：于洋、杨牧)

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