新华社曼谷4月9日电 通讯：以书为媒，阅读中国——中国图书在曼谷国际书展受关注

新华社记者王亚光

在第21届曼谷国际书展上，51岁的威沙·哉迪腋下夹着一本关于中国高质量发展的书，在挤满人的中国图书展区走走停停，希望发现更多心仪的中国图书。

“我对中国的文化和经济社会发展非常感兴趣，希望通过阅读中国图书更全面地了解中国怎么能在过去几十年间取得如此突出的发展成就。”他用不太流利的中文对记者说。

哉迪自2006年开始自学中文。他告诉记者：“中国是一个大国，与西方国家不同的是，中国追求合作共赢，希望每个国家都能更加繁荣富裕、每个人都生活得更好。不管是在国家治理还是经济政策实施方面，中国都有很多值得泰国学习借鉴的地方。”

本届曼谷国际书展由泰国出版商和书商协会主办，为期11天，9日闭幕。作为中国出版界对泰版权输出的重要平台之一，书展不仅吸引了众多像哉迪这样的泰国书迷，还为中泰出版商之间交流合作搭建了桥梁。

泰国红山出版有限公司版权总监俞春华参加了“我的国家公园丛书”泰语版权输出暨全球同步出版签约仪式。俞春华对记者说，这次引进的中国大象出版社的“我的国家公园丛书”是以保护自然为主题的优质儿童文学作品，希望能获得泰国读者的喜爱。

随着中国国力提升和中泰两国经贸关系日益密切，泰国民众对了解中国的方方面面更有兴趣，书籍则是重要的媒介。俞春华说：“我们去泰国大学做中国图书推广活动时，经常会被问到各种各样有关中国的问题，学生们在很多方面对中国有着浓厚兴趣。”

除儿童读物外，红山出版有限公司近年来还引进多部中国小说，深受泰国读者欢迎。俞春华认为，两国文化相近，人们的生活方式和衣食住行有很多相似乃至相通的地方，有助于泰国读者理解中国小说的内容。

中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕介绍，该公司在书展上展示了精心挑选的中、英、泰文版中国出版物，包括主题图书、中国传统文化和历史、人文社科、语言学习、中医药、少儿读物等，吸引了众多读者驻足。

本届书展上，厦门外图集团有限公司举办了中泰有声书产业沙龙，邀请中泰出版方、泰国有声书制作商、平台方和译者等就中泰有声书市场现状和合作前景等交流讨论，并展示中国先进的有声书技术。

厦门外图集团有限公司副总经理吴畇希表示，泰国出版商对中国传统文化图书与中国网络文学表达了浓厚的兴趣，就中泰有声书相关合作达成了初步意向。“我们希望联合泰国有声书平台做本土化的整合，推动中国图书多元化走出去，让更多海外读者通过阅读了解中国。”他说。

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