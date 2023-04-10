新华社开罗4月9日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装9日说，一个沙特阿拉伯代表团8日晚抵达也门首都萨那，计划与该组织领导人举行停火谈判。

据胡塞武装控制的马西拉电视台9日报道，沙特代表团与阿曼官员一同抵达萨那，他们将会见胡塞武装高级官员迈赫迪·马沙特，讨论续签2022年10月到期的停火协议。

也门冲突方同意自去年4月2日起停火两个月。这一停火协议到期后延长两次至去年10月2日。之后，冲突各方未能就延长停火达成协议。

停滞已久的也门和平进程近期出现积极进展。本月6日，也门政府高级官员在沙特首都利雅得与沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼举行会谈，商议全面恢复也门和平的路线图，并讨论了组建包含胡塞武装在内联合政府的可能方案。

胡塞武装8日说，沙特当天释放了13名在押胡塞武装人员，换取胡塞武装释放一名沙特人员。交战各方更大规模的换囚行动将于下周进行。

2014年9月，胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装达成协议，同意在红海港口荷台达停火，但不久双方即互相指责对方破坏停火协议。

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