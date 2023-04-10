新华社联合国4月8日电 专访：中国的发展经验值得与世界分享——访联合国助理秘书长哈尼夫

新华社记者毛磊 王建刚

联合国负责经济发展的助理秘书长纳维德·哈尼夫日前接受新华社记者专访时表示，无论是在推进现代化、促进国际发展合作，还是在推动能源转型方面，中国都积累了丰富的知识和经验，值得与世界分享。

哈尼夫说，过去几十年来，中国在消除贫困、工业化以及新技术应用等方面取得巨大进步。作为人口规模巨大的国家，中国在消除贫困等方面的成就值得赞赏，有大量经验可以与世界分享。中国式现代化道路对中国非常有效，其他国家也可以学习借鉴。

“各国发展道路必须由本国人民掌握，只有符合本国国情才能有效。”哈尼夫认为，国家之间需要彼此学习好的政策和做法，中国展示和分享自己的经验，有助于一些国家选择符合国情和契合本国优先事项及需求的现代化模式。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。哈尼夫对此表示，“一带一路”倡议在促进全球发展合作、通过南南合作帮助有关国家和地区实现发展目标等方面的作用得到认可。倡议实施10年来，在推动实现可持续发展目标、绿色交通、绿色基础设施建设等方面所积累的知识、取得的成果和产生的影响，都值得与其他国家分享。通过这种分享，能够让国际社会更好地理解“一带一路”倡议。

在哈尼夫看来，作为南南合作的支持者，中国在推动全球发展合作方面，还有许多其他做法可与世界共享。中国正在同联合国其他会员国等合作推动落实全球发展倡议，并在联合国平台成立了“全球发展倡议之友小组”。哈尼夫表示，全球发展倡议体现了中方的良好意愿和“对推进全球发展的承诺”。

联合国日前发布的2023年度《可持续发展筹资报告》指出，2022年全球对能源转型的投资首次超过对化石燃料的投资。

“中国是能源转型领导者之一。”哈尼夫结合报告内容表示，通过南南合作，中国能够助力其他一些国家实现能源转型，提供他们所需的技术和经验。

哈尼夫还谈到了中国的其他有益经验，认为相关经验“也应进行广泛分享”。例如在太阳能电池产业里，中国在能够广泛减少碳排放的新技术应用方面展现出引领作用；在发展筹资领域，中国就加强公共和私营部门合作伙伴关系等方面有创新之举。

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