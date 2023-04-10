新华社特古西加尔巴4月8日电 通讯：中洪科潘玛雅遗址考古合作迎来新机遇

新华社记者赵焱 席玥 赵凯

在中美洲国家洪都拉斯西北部的密林中，隐藏着一片玛雅文明遗址——科潘古城。从1980年科潘玛雅遗址被联合国教科文组织列为世界文化遗产后，国际合作成为当地考古的主要途径。其中，编号为8N-11的贵族院落遗址是中国考古人员与洪都拉斯同行共同主持发掘的。

2015年，由中国社会科学院考古研究所研究员李新伟领衔的中洪联合考古队开始在8N-11号遗址展开工作。截至2019年，中国专家每年都会来科潘遗址工作几个月。随着中国和洪都拉斯建交，这种合作迎来新机遇。

中国社科院考古研究所“玛雅文明中心科潘遗址考古及中美洲文明研究”项目洪方负责人拉莫斯说，为了让更多中方专家来这里研究，团队中除了两名负责人每年要来外，其他参与的专家每次都不一样，这些年中共有49名中方专家曾来这里工作。

科潘遗址是玛雅文明中最古老且最大的古城遗址之一。遗址中不仅有金字塔、广场、庙宇、居住区、球场等建筑，以及大量雕刻、石碑，还有一个象形文字石阶，对研究玛雅文明十分重要。

8N-11号遗址是一个贵族居住的院落。最初这里发现了很多人骨，被误认为是一个墓葬群，但经过考古研究，专家们最终认定这是一个居住区。在这个贵族院落里，中洪联合考古队先后发现了交叉火炬、羽蛇神头像、玉米神头像等艺术水平很高的雕刻，在墓葬中还发现了精美的玉器和彩陶。中国考古学家带来的无人机航拍、三维成像技术等方法，对遗址研究产生了巨大推动作用，中国专家严谨的学术态度也得到洪都拉斯同行的高度评价。

拉莫斯说：“这是唯一有中国考古专家在中美洲参与的项目，对洪都拉斯来说非常重要。中国专家给我们带来了新的研究方法和技术，而且他们非常善于分析，我想这是因为他们在研究中华文明过程中积累了丰富经验。”

在合作中，两国考古专家也时有争论。李新伟还记得刚使用三维影像作图时几乎每天有争论。拉莫斯说：“其实这种争论正是我喜欢中国同行的地方，我们通过讨论能说服对方是最高兴的，而被说服的时候自己也学到了很多。”他认为，来自不同国家的学者将自己的学识贡献出来，不断交流，能取得更多成果。

多年以来，无论是民间还是学术界都发现中华文明与中美洲文明有不少相似之处，不仅是挖掘出的雕刻作品外形相似，玛雅文化中的和谐共处精神与中华文明也非常相似。拉莫斯说：“在8N-11号遗址发现的古人遗骸经过测定发现，不完全来自同一个家族，甚至有来自其他城邦的人，他们几百年来和谐共处，与中华文明很像。”

此前由于中国与洪都拉斯没有外交关系，中国考古专家无法获得长期签证，每年只能来工作几个月，中洪建交对考古合作来说是个好消息，中国专家可以在科潘进行更久的连续工作。

洪都拉斯人类学和历史研究所西部地区代表萨尔瓦多·马丁内斯说：“我们与中国的考古合作还有很大潜力，洪中两国建交为此提供了更多机会。”

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