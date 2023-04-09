人民网北京4月9日电 （崔译戈、褚梦琦）4月8日，由中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心主办的“‘一带一路’十年成就和发展潜力”研讨会在京举行。与会专家学者表示，共建“一带一路”倡议成果丰硕、潜力巨大，为中国在世界大变局中开创新局、在世界乱局中化危为机提供了重要抓手。

中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心主任、中国人民大学经济学院教授关雪凌认为，当前地缘政治复杂多变，百年未有之大变局加速演进，世界进入新的重大变革期。在此背景下，共建“一带一路”倡议作为中国向世界提供的重要国际公共产品，不仅为各国应对区域和全球经济挑战、推动经济全球化提供平台，也为动荡不安的世界注入更多确定性和稳定性。

中国社会科学院欧洲所所长冯仲平表示，十年来，在共建“一带一路”倡议框架下，中欧合作深入推进，涌现出匈塞铁路、希腊比雷埃夫斯港、塞尔维亚泽蒙—博尔察大桥等一批旗舰项目，有力推动了中欧关系发展。

中国社会科学院世界经济与政治研究所、国家全球战略智库综合研究部主任徐秀军指出，2013年到2022年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元；2022年，中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易额创历史新高，占我国外贸总值的32.9%，较上年提升了3.2个百分点，较共建“一带一路”倡议提出的2013年提升了7.9个百分点。

徐秀军表示，共建“一带一路”倡议以发展为主线，践行共商共建共享的全球治理观，弘扬以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，在实践中推动共建“一带一路”伙伴国之间、中国与世界各国之间的合作。他认为，未来共建“一带一路”倡议高质量发展可从夯实基础、塑造动力、优化制度三个角度入手，带动塑造全球经济治理新格局。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所副所长许涛表示，共建“一带一路”倡议与中亚国家发展战略深入对接，哈萨克斯坦奇姆肯特炼厂现代化改造、乌兹别克斯坦鹏盛工业园等大型共建项目切实惠及中亚地区发展，带来良好经济社会效益，助力中国与中亚国家继续深化各领域交流合作。

中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心2015年揭牌成立，是由中国人民大学和圣彼得堡国立大学联合创立的综合性学术机构。来自中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心、中国社会科学院、中国现代国际关系研究院欧亚研究所等机构的多位专家学者参与本次研讨会。

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