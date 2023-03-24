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巴西小哥中国创业 借力直播开启营销新模式

2023年03月24日14:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月24日电（符园园、古娜）“大家好，我是小高。一到冬天，我最爱吃的就是香喷喷热乎乎的火锅。所以我给大家带来了我们精心准备的火锅套餐。”直播间的高博睿，说着一口流利的中文，熟练地向大家介绍自己的牛肉产品。

巴西小哥高博睿中国创业。受访者供图

今年31岁的高博睿（Gabriel Freitas）来自巴西。2015年来到中国实习后，高博睿决定留在中国，于是他申请了北方工业大学的课程，开始学习中文。在积累了几年的工作经验后，高博睿选择了与朋友创业，在郑州成立了一家巴西肉类进口的贸易公司，主要从事巴西牛肉的批发业务。

2022年，高博睿公司的业务遭遇了一些挫折。为了寻找出路，高博睿决定在原来的B2B（企业对企业）营销模式上发展B2C（企业对个人）业务，于是他又成立了一家公司，将原本用于批发的牛肉进行加工、分切，直接卖给消费者。也是在此过程中，高博睿开始尝试直播卖货。

“我周边的朋友都不需要去商场买东西，只要打开手机，什么都能买。”高博睿笑道，“直播卖货这种新的电商方式将是今后的趋势，所以我们需要理解和接受。我刚开始尝试直播，不到两个月。虽然目前我做得少，但我计划把直播业务搞起来。”

虽然还是个新手，但高博睿对于如何直播有着明确的规划。很多公司会有自己的直播团队，或者请第三方专业服务公司来做直播，有的则会请一些网红或知名主播来直播间带货。高博睿认为这样做不仅会增加成本，也无法确保效果。同时，即使取得了一定的成效，也不是和产品或公司品牌直接挂钩的。所以高博睿从一开始就决定由公司自己做直播，“（我们）可能不那么专业，（直播起来）可能没那么顺利，但没有多少成本，”高博睿说。

据中国互联网信息中心的数据显示，截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，较2021年12月增长4728万，占网民整体的70.3%。直播已经成为人们生活和消费不可或缺的一部分。

高博睿告诉人民网记者，最多的时候他的直播间有几百人观看，流量不重要，流量的质量比较重要。有时候虽然只有二十个人在看，但是成交量却很多。高博睿表示，下一步他将考虑与一些直播带货公司或主播合作，来增加产品销量。

巴西小哥高博睿中国创业。受访者供图

自疫情防控政策优化调整以来，国际社会对中国经济加快复苏带来的机遇充满期待。谈及中国与巴西未来的贸易前景，高博睿表示十分看好。“下半年，我感觉中国的经济会起来。如果中国的经济起来了，中巴关系也会起来。”高博睿表示，与疫情期间相比，现在从巴西进口肉类到中国，清关的时间缩短了，成本也降低了，基本恢复到2019年的水平。

商务部数据显示，2022年，中国巴西双边贸易额达1714.9亿美元，中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴。巴西是中国大豆、鸡肉等第一大进口来源国，玉米等重要农产品也已实现对华出口并迅速增长。中国也是巴西重要的直接投资来源国，双边务实合作稳步推进，涉及制造业、能源、农业基础设施等广泛领域。

巴西总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问，随行的商业代表团人数达到了创纪录的240人。高博睿认为，卢拉与中国的关系十分友好，此次访华之旅将为中巴在农业、发展和投资领域的合作带来新的机遇。

回顾这些年在中国生活的经历，高博睿感慨于中国日新月异的变化。“本来已经习惯了某条地铁、高铁线路，但后面可能每天会有新的站点出现，很有意思。另一个是中国的很多服务非常方便，本来觉得已经太方便了，不可能会更好，但是再过一个月，又有一个新的APP出来，就觉得他们（中国人）怎么能想出这么多东西，”高博睿笑称，“现在回国反而不习惯了，出门要带很多东西，在中国带手机就可以了。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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