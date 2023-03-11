比亚迪首个海外乘用车生产基地落户泰国

人民网罗勇3月10日电 （记者孙广勇、实习生李源欣、景超平、林天昊）3月10日，中国汽车企业比亚迪在泰国罗勇府为其首个海外乘用车生产基地举行奠基仪式。该基地位于罗勇府伟华工业园内，占地面积近600莱（1莱约1600平方米），预计2024年开始投产，年产能约15万辆。

在奠基仪式上，泰国投资促进委员会秘书长纳里·特萨提拉表示，比亚迪泰国乘用车生产基地将为泰国新能源汽车产业注入活力，同时也将创造就业，给当地带来社会经济效益，促进泰中经贸合作及文化交流。

泰国罗勇府副府尹苏珀·托拉覃表示，罗勇府是泰国重要的汽车生产和出口基地，比亚迪泰国乘用车生产基地落户罗勇，将推动罗勇府及整个泰国电动汽车行业的成熟与完善。

中国驻泰国大使馆经商处公参王立平表示，作为新能源车企，比亚迪把泰国作为布局亚太市场的生产基地，契合泰国《生物循环绿色经济曼谷目标》和可持续发展理念，不仅将带动泰国经济发展，还将促进中泰新能源汽车产业的深度融合。

2022年10月，比亚迪首次面向泰国市场发布电动汽车ATTO 3，并于同年11月开始销售。至2023年2月底，ATTO 3在泰国已注册上牌3000辆，占泰国纯电动汽车注册量的近10%。目前，比亚迪已在泰国交付了超过1万辆ATTO 3电动汽车。

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