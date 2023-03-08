新华社北京3月8日电（记者温馨）外交部发言人毛宁8日表示，中方以实际行动支持国际原子能机构为加强乌克兰核设施安全所作的努力。

当日例行记者会上，有记者问：中国常驻维也纳代表团李松大使在3月6日召开的国际原子能机构理事会会议上宣布，中方将捐款20万欧元用于保障乌克兰核设施安全。发言人能否介绍有关情况？

毛宁说，中国一贯高度重视核安全问题，积极致力于核安全领域的国际合作。日前，中国外交部发布《全球安全倡议概念文件》，明确促进核安全国际合作是重点合作方向之一。中方前不久发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》也明确表示，中方反对武装攻击和平核设施，支持国际原子能机构为促进和平核设施的安全安保发挥建设性作用。

“我们是这么说的，自然也会这么做。中方决定通过国际原子能机构向乌克兰核安全核安保技术援助项目捐款20万欧元，就是以实际行动支持机构为加强乌克兰核设施安全所作的努力。”毛宁说。

她表示，中方将继续同国际社会一道，推动建立公平、合作、共赢的国际核安全体系。“我们也将继续劝和促谈，支持政治解决乌克兰危机，从根源上消除核安全风险，促进乌克兰核设施安全。”

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