今年的政府工作报告中指出，五年来，我们加强生态环境保护，促进绿色低碳发展，坚持绿水青山就是金山银山的理念。对此，国际人士表示，生态文明建设如今已经在中国产生了深远影响，中国生态环境发生了显著变化，勾勒出了人与自然和谐共生的未来。

国际可再生能源署总干事 卡梅拉：我们注意到中国为了应对气候变化已经做出了巨大的努力，致力于在经济发展和环境保护之间寻找平衡，进而实现可持续发展。中国设定了努力争取2060年前实现碳中和的目标，中国也为此付出了巨大的努力。中国已经用实际行动证明会信守承诺 ，达成所有目标，我们对此抱有信心和敬意。

国际可持续发展研究所前所长 斯科特·沃恩：我认为中国在建设生态文明上再次展示了真正的领导力。中国进行了污染防治攻坚战，包括改善空气质量、治理PM2.5以及治理土壤污染和其他污染等。我想中国高层传递的信息是现代化、高质量发展与绿色发展高度契合，我认为这是一个极其重要的信息。更重要的是，这也是中国的实际行动。

(责编：贾文婷、常红)