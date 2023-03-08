人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴基斯坦媒体刊文：中国推动高质量共建“一带一路” 提振全球信心

2023年03月08日21:45 | 来源：海外网
小字号

　　海外网3月8日电巴基斯坦南亚与国际研究中心主任马哈茂德·乌尔·哈桑·汗（Mehmood Ul Hassan Khan）8日在《巴基斯坦观察家报》网站刊发文章，表示在中国两会期间，“一带一路”倡议仍是外界关注的内容之一，中国正积极推动高质量共建“一带一路”，这将继续提振全球经济信心。

　　文章说，在两会相关新闻发布会上，“一带一路”倡议仍然是外界关注的主要内容之一，这生动地反映了倡议在全球的重要性。中国政府正推动实现该倡议下世界级基础设施发展、经济走廊建设、海港码头建设等预期目标。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。截至2月中旬，中国已与151个国家、32个国际组织签署200多份合作文件，而且这一倡议还在吸引更多伙伴加入。预计到2030年，“一带一路”建设每年将有望为全球新增1.6万亿美元收益，占全球GDP1.3%，其中90%由伙伴国分享并带动贫困人口脱贫。

　　为推动高质量共建“一带一路”，中国实施了一批互联互通和产能合作项目。同时，中国良好的经济社会发展势头也正推动高质量共建“一带一路”。中国提出2023年GDP增长5%左右的目标，高于其它主要经济体的增长预期。今年年初，各国际机构也大幅提高对中国经济增长的预期，这有力地提振了全球市场信心，也为“一带一路”建设带来了良好前景。

　　文章表示，在过去，中国在治理国家方面积累了丰富的经验。而今，两会也已成为外界观察中国社会治理的一个窗口。两会期间，中国将对未来经济社会发展作出规划。预计中国经济将在未来数年贡献全球增长的1/3，这对中国和世界来说都是好消息。相信这次令外界瞩目的两会，将进一步推动高质量共建“一带一路”。（海外网 侯兴川）

 

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部