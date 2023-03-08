海外网3月8日电巴基斯坦南亚与国际研究中心主任马哈茂德·乌尔·哈桑·汗（Mehmood Ul Hassan Khan）8日在《巴基斯坦观察家报》网站刊发文章，表示在中国两会期间，“一带一路”倡议仍是外界关注的内容之一，中国正积极推动高质量共建“一带一路”，这将继续提振全球经济信心。

文章说，在两会相关新闻发布会上，“一带一路”倡议仍然是外界关注的主要内容之一，这生动地反映了倡议在全球的重要性。中国政府正推动实现该倡议下世界级基础设施发展、经济走廊建设、海港码头建设等预期目标。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。截至2月中旬，中国已与151个国家、32个国际组织签署200多份合作文件，而且这一倡议还在吸引更多伙伴加入。预计到2030年，“一带一路”建设每年将有望为全球新增1.6万亿美元收益，占全球GDP1.3%，其中90%由伙伴国分享并带动贫困人口脱贫。

为推动高质量共建“一带一路”，中国实施了一批互联互通和产能合作项目。同时，中国良好的经济社会发展势头也正推动高质量共建“一带一路”。中国提出2023年GDP增长5%左右的目标，高于其它主要经济体的增长预期。今年年初，各国际机构也大幅提高对中国经济增长的预期，这有力地提振了全球市场信心，也为“一带一路”建设带来了良好前景。

文章表示，在过去，中国在治理国家方面积累了丰富的经验。而今，两会也已成为外界观察中国社会治理的一个窗口。两会期间，中国将对未来经济社会发展作出规划。预计中国经济将在未来数年贡献全球增长的1/3，这对中国和世界来说都是好消息。相信这次令外界瞩目的两会，将进一步推动高质量共建“一带一路”。（海外网 侯兴川）

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