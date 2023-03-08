参考消息网3月8日报道 据埃菲社墨西哥城3月8日报道，在4名美国公民于墨西哥塔毛利帕斯州被绑架事件发生后，墨西哥总统洛佩斯谴责美国政客和媒体的“虚伪”与“哗众取宠”。

洛佩斯在8日的例行记者会上说：“这其中还有党派利益，我会说是政治利益，有一些非常虚伪的人，例如，嘴上说对这些事件感到遗憾，然后将它们用于政治目的，贩卖人类痛苦，但他们醉翁之意不在酒。”

报道称，在他发表上述声明之前，塔毛利帕斯州州长证实，墨西哥当局在边境城市马塔莫罗斯发现了自上周五以来被绑架的4名美国公民，其中两人死亡，一人受伤，一人状况良好。目前已有一名被拘留者。

美国联邦调查局称，这4名美国人乘坐一辆挂有美国北卡罗来纳州牌照的汽车，在进入墨西哥后不久遭到武装人员的袭击。

洛佩斯对这起事件表示遗憾，但批评说：“令人震惊的是这些不幸事件的发生以及美国的所有媒体都以耸人听闻的方式处理信息，但当墨西哥人在美国被谋杀时，他们却像木乃伊一样保持沉默。”

洛佩斯指出：“当然，我们对在我们国家发生的事情，尤其是这起事件感到遗憾，我们表示诚挚的哀悼，但我可以告诉你，我们一直在处理两名瓦哈卡州的打工者在美国一个农场遭杀害事件，但此事在美国媒体上没有引发任何波澜。”

“他们撕破了虚伪的外衣。”他说。

此前，据西班牙《国家报》网站报道称，墨西哥检方透露，这4名美国公民遇袭和绑架事件可能是绑匪认错了人，尽管也不排除有其他调查线索。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在华盛顿与媒体通话时表示，无论在何处，在何种情况下，“对我国公民的任何攻击都是不可接受的。”“我们将与墨西哥政府密切合作，确保在这起案件中伸张正义。”

美国媒体近日也援引该国前特工的话报道称，袭击和绑架事件的幕后黑手可能是墨西哥“海湾”贩毒犯罪集团派系之一的天蝎集团。（编译/韩超）

(责编：贾文婷、常红)