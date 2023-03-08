新华网北京3月8日电（记者 侯强）在今年全国两会召开期间，泰国驻华大使阿塔育·习萨目就“一带一路”倡议、两国关系、中国经济发展等议题接受了新华网独家专访，以下为访谈内容：

泰国驻华大使阿塔育·习萨目。（图片由泰国使馆提供）

新华网：2023年中国两会正在召开。对于两会，哪些环节让您感受最深？

阿塔育·习萨目：我曾多次旁听两会，令人印象深刻的是：在这样一个拥有 14 亿人口的国家，中国展现出系统性、包容性和以人民为中心的政策规划。两会期间通过的明确的、全面的目标和举措，将助力中国实现第二个百年奋斗目标，建成社会主义现代化强国。

新华网：今年是“一带一路”倡议提出十周年。该倡议对中泰两国和世界带来了哪些益处？您对共建“一带一路”有哪些期待？

阿塔育·习萨目：“一带一路”倡议自2013年提出以来，已从理念发展成为新时代国际合作的重要平台，并取得了实实在在的成果。

在“一带一路”倡议提出10周年之际，泰方对第三届“一带一路”国际合作高峰论坛充满期待。我们赞赏“一带一路”倡议通过加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通促进合作共赢的原则。

泰中两国在“一带一路”倡议框架下，在多个领域扩展合作。在双边层面，泰国“东部经济走廊”与中国粤港澳大湾区、长三角地区之间互联互通的潜力有待进一步挖掘。在区域层面，泰国寻求加强“一带一路”倡议与次区域框架之间的战略对接，例如伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略和澜沧江—湄公河合作。

新华网：您如何评价过去一年两国交往取得的成就？2023年，您对两国合作有哪些展望和期待？

阿塔育·习萨目：2022年，习近平主席首次作为中国国家主席访问泰国。

2022年是泰中双边关系发展的又一个重要年份，也是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。双方致力于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的泰中命运共同体。

自2013 年以来，中国连续 10 年成为泰国第一大贸易伙伴，去年泰中双边贸易额约为 1350 亿美元；2022年，中国还是泰国外国直接投资的最大来源国。

展望未来，自中国优化调整防疫政策，有序恢复公民出境游以来，我们预计两国之间的经济活动将会增加，尤其是泰国旅游业将受益。我们预计旅游和商业部门的双向交流将成为未来几年泰中经济合作的重要推动力。

泰国欢迎有潜力的中国企业利用泰国成熟的供应链、优惠的投资政策和强劲的国内需求，在“东部经济走廊”探索新的商机，扩大对未来产业的投资。

新华网：去年，中国经济在多重超预期因素反复冲击下，实现了3%的增长。您认为中国经济发展的强劲动力是什么？2023年，中国经济将在哪些方面利好世界？

阿塔育·习萨目：强劲的消费、投资和贸易是中国经济增长的主要动力，高质量发展和创新是重要的催化剂。中国的消费增长带动了泰国出口商收入的增加，尤其是泰国的水果和农产品，越来越受中国消费者青睐。

作为世界第二大经济体，中国与全球供应链紧密相连，中国的经贸政策对全球和地区经济产生深远影响。我期待看到一个更加开放的中国，在全球商业和投资领域不断扩大影响力，为世界带来更多发展机遇。

新华网：当今世界正在经历百年未有之大变局，全球发展和安全形势错综复杂，各种危机挑战和不确定因素增多。您认为应该如何应对全球治理问题？如何评价中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议？

阿塔育·习萨目：在当今全球经济衰退和地缘政治紧张的背景下，泰国支持中国作为负责任大国发挥建设性作用，为全球和平、稳定和可持续发展作出贡献。全球发展倡议和全球安全倡议正反映了中国为实现这些目标所做的努力。

泰方很高兴加入“全球发展倡议之友小组”。开放和包容的共同价值观是构建更加平衡的全球发展伙伴关系的基础。

泰国的生物循环绿色经济模式与中国的全球发展倡议拥有共同的关键理念，均侧重于以人为本的繁荣以及平衡、可持续和包容性增长。因此，泰中两国在落实联合国2030年可持续发展议程方面，可开展诸多领域的合作。

新华网：2023年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效满一周年。您如何评价RCEP这一年来发挥的作用？您对RCEP未来的发展作何展望？

阿塔育·习萨目：RCEP作为区域自由贸易协定，覆盖了占世界人口近三成、贡献全球 GDP 约 30% 的区域。RCEP自 2022 年初正式生效以来，为该地区的企业带来了新机遇，它对加强东盟在新兴区域经济架构中的中心地位以及东盟自贸区伙伴在加强经济一体化和成员国经济合作方面发挥了重要作用。

2022年前11个月，泰国利用RCEP优惠政策向中国及其他成员国出口商品，出口总额达484.193亿美元；对华主要出口商品包括水果、镜头、投影仪和音响等。泰方将进一步提升贸易产品的多样性，从而扩大 RCEP带来的效益。

新华网：中泰铁路是中泰两国共建“一带一路”的重点项目，同时也是泰国首条标准轨高速铁路。您认为中泰铁路建成后将为铁路沿线地区创造哪些新机遇？

阿塔育·习萨目：采用标准轨距的泰中铁路是“一带一路”倡议框架下的旗舰项目，旨在促进该地区的互联互通和经济繁荣。

一期工程覆盖约 253 公里，连接曼谷和泰国东北部的呵叻府，在竣工和最终运营方面已取得实质性进展，预计将按计划于 2026 年完工。二期工程全长约356公里，连接呵叻府和廊开府。

铁路建成后，将促进双向旅游和贸易，加强东南亚国家与中国的互联互通，带来切实利益，为区域发展注入新动能。

(责编：贾文婷、常红)