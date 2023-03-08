新华社北京3月8日电 美国官员7日经由《纽约时报》披露所谓美国政府新近掌握的情报，称一个亲乌克兰团体是“北溪”天然气管道爆炸泄漏事件的元凶，但表示尚无证据显示该组织与乌克兰政府高层有关或受后者指使，同时否认有美国、英国公民牵涉其中。

对此，俄罗斯官方回应说，美德媒体最新报道是在“协同释放假消息”，美方官员向媒体的所谓“爆料”实为误导舆论，旨在转移视线。俄方再次呼吁联合国就案件展开透明调查。

情报无定论

这些美国政府官员不愿公开姓名，拒绝向《纽约时报》披露所谓最新情报的性质、获取手段，或者提供可以用于证实情报可信度的详细内容，只是说，知情官员就这一情报的“分量”存有分歧，暂时无法作出定论。

美方官员并未披露所谓亲乌克兰组织的具体成员、主要决策人及其背后金主，称对袭击者及关联人员知之甚少，但认为这一情报可能成为今后对“北溪”案展开调查的“突破口”。

按照上述官员的说法，该亲乌组织反对俄罗斯总统普京，成员最有可能是乌克兰或俄罗斯公民、或持有乌俄双重国籍，但不是美英公民。此外，没有证据显示俄罗斯政府牵涉“北溪”案；炸毁管道的爆炸物最有可能由几名“潜水老手”安装，他们没有军方或情报界背景，但不排除曾接受官方专业训练的可能性。

2022年2月24日，车辆从乌克兰基辅独立广场旁驶过。（新华社记者李东旭摄）

美方暂未掌握证据显示乌克兰总统泽连斯基等政府高层与该亲乌组织存在关联，或者有任何乌方官员下令破坏“北溪”管道。

报道说，鉴于情报尚无定论，也存在一种可能性，即破坏行动由一支关联乌政府或乌军方的代理人武装“私下实施”。

去年9月26日，由俄罗斯经波罗的海向德国等欧洲国家输送天然气的“北溪”系列管道发生爆炸泄漏。各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。数日后，丹麦、瑞典和德国分别开始独立调查。俄方曾多次呼吁共同调查，遭相关国家拒绝。

甩锅乌克兰？

瑞典方面牵头调查的检察官马茨·永奎斯特今年2月底说，调查仍在继续，但他从不认为系俄罗斯炸毁“北溪”，“这不符合逻辑”。

另据多家德国媒体7日报道，德方调查人员已经锁定一艘有重大嫌疑的游艇。

按照德媒所述，总部位于波兰的一家公司把这艘游艇租给五男一女。这六人均持假护照，国籍不明。这家公司的所有者为两名乌克兰人。德方调查人员在船上发现爆炸物痕迹。

《纽约时报》报道，一些美方官员认定，乌克兰方面有对“北溪”发动袭击“最符合逻辑的潜在动机”。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社记者刘杰摄）

美国政府和情报机构认为，乌方决策制定“能见度有限”。尽管乌克兰深度依赖美国军事、情报和外交支持，但是乌方官员就军事行动、特别是针对战场后方俄罗斯境内目标的行动“并不总向”美方公开。

例如，去年8月俄罗斯知名学者亚历山大·杜金的女儿达里娅·杜金娜在莫斯科附近遭汽车炸弹爆炸袭击身亡。乌官方否认介入，但美国情报机构逐步认定，暗杀由乌政府“某一部门”授权。

《纽约时报》报道指出，尽管美欧情报机构围绕“北溪”爆炸案仍存在巨大认知缺口，调查结论可能对支持乌方的西方联盟产生深远影响。任何暗示乌政府直接或间接介入的信息都可能扰乱乌克兰与德国之间微妙的关系，削弱德国公众对乌方的支持，同时在欧洲引发反弹，导致西方更难就支持乌克兰保持团结。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。（新华社记者张铖摄）

俄斥美误导

在美方抛出新说法前，美国知名调查记者西摩·赫什2月上旬发文爆料，称“北溪”管道系美国情报部门和美军秘密破坏。美军人员去年6月利用北大西洋公约组织演习潜入海中安放炸弹，挪威海军9月投掷声呐浮标后引爆炸弹。

赫什说，美国情报部门2021年12月就开始策划破坏“北溪”管线。经过数月谋划，总统拜登最终拍板。美国政府否认赫什的说法。《纽约时报》7日报道重申美方立场，称拜登等美国政府高层没有授权袭击。

《纽约时报》报道也提及了赫什引作证据之一的拜登相关表态。拜登去年初在白宫与德国总理朔尔茨会晤后说，如果俄罗斯对乌克兰采取军事行动，“北溪-2”将不复存在，“我们将终结它……我向你保证我们有能力实现”。

这是1月6日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫8日回应说，美德媒体的最新报道是在“协同释放假消息”，企图把公众视线从真正的袭击元凶身上转移。俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃7日说：“我很好奇谁允许这样泄密……答案是那些不想进行合法调查而千方百计转移受众对事实关注的人。”

佩斯科夫说：“我方仍未获准参与调查，仅在数天前从丹麦和瑞典方面获知相关信息。”他呼吁立即就爆炸案展开“透明调查”。

俄罗斯上月向联合国安理会提交决议草案，要求联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯授权就“北溪”爆炸案进行独立调查。俄常驻联合国副代表德米特里·波利扬斯基告诉路透社记者，决议草案本月底前定将表决。（海洋）

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