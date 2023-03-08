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和美媒同一天，德媒曝“北溪”被炸新料：破坏由6人团体实施

2023年03月08日18:18 | 来源：环球网
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【环球网报道 记者 张晓雅】在美国《纽约时报》7日披露“北溪”被炸事件新料的同一天，德国媒体曝出更多细节。

英国《卫报》等多家媒体注意到，德国《时代周报》当地时间7日爆料称，欧洲和美国情报官员获得的初步情报表明，一个“亲乌克兰”的破坏团体可能是2022年9月“北溪”天然气管道爆炸事件的幕后黑手。这与美国《纽约时报》同一天的爆料说法相同。

《卫报》报道援引《时代周报》消息称，德国调查人员认为，袭击由一个6人组成的团体实施，他们实施破坏时使用的游艇是从一家在波兰注册的公司租用的，所有者为两名乌克兰公民。虽然调查人员已大致重现了“北溪”管道被炸的过程，但他们没有发现任何证据表明是谁指使这个破坏团体实施的袭击，所以理论上此次袭击破坏仍有“假旗”行动的可能性。

报道称，这个由6个人组成的团体参与了将炸药运到现场的行动，其中包括游艇船长、两名潜水员、两名潜水助理和一名医生。据《时代周报》报道，这6个人使用的都是伪造的护照，因此他们的真实身份尚不清楚。

《卫报》继续描述称，这艘游艇于9月6日从德国港口城市罗斯托克起航。据《时代周报》消息，此次秘密行动的设备之前由一辆卡车运到该港口；而该游艇返航后，调查人员在游艇内的一张桌子上发现了爆炸物的痕迹。

有关“北溪”事件的最新爆料，《卫报》说，德国政府表示德方的调查尚未得出结论。一位德国政府发言人说，瑞典、丹麦和德国此前表示，他们的调查仍在继续，但仍没有得出结果。德国方面对有关“北溪”的最新爆料持谨慎态度。

美国《纽约时报》当地时间7日的爆料，经美国官员审查的新情报信息显示，一个“亲乌克兰”的团体于2022年9月袭击了“北溪”天然气管道，破坏分子极有可能是乌克兰人或俄罗斯人，或者两者兼有之。这些美国官员透露，没有美国或英国公民参与其中。而由于讨论的是机密情报和敏感外交事务信息，这些美官员要求匿名。目前美方对此还没有得出确切结论。

新的爆料引发多方关注。《纽约时报》称，乌克兰政府和军方情报官员表示，他们没有参与此次袭击，也不知道是谁发动了袭击。乌克兰总统顾问米哈伊洛 波多利亚克发推称，乌克兰“与波罗的海的事故无关”，并且他没有关于“亲乌克兰”的“破坏团体”的信息。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则在社交平台Telegram上发文表示，是那些不想在法律层面进行调查、想方设法转移公众对事实的注意力的人，允许媒体披露这样的消息的。

(责编：贾文婷、常红)

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