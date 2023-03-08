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起底“美元霸权之恶”之二：美元捆绑军事干预为何长盛不衰？

2023年03月08日18:16 | 来源：中国网 丨
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　　董少鹏 证券日报副总编辑、人大重阳金融研究院高级研究员

　　美元发行和流通体系，与战争、军事干预紧紧绑在一起，这是众所周知的事实。世界上只要发生军事冲突，一般都有美国的参与，只是参与主体不同——可以是军方，也可以是情报机构或非政府组织。美元作为“跨国货币”，承载着美国霸权对全球大宗资源的争夺和控制的“功能”。

　　二战后，美国经常打着民主自由的虚伪旗帜，对其他地区进行政治和军事干预。其在海外驻军，在当地扶植政治和金融代理人，根本目的是控制当地的资源、能源和交通大动脉，使其为美国的全球霸权服务。美国长期驻军的欧洲、日本、韩国以及部分东南亚国家，都在金融政策上跟随美国，随时响应美联储的号令。

　　1985年，美日等国达成危害日本权益的“广场协议”，本质上是美元霸权对日元国际流通权的宰杀。1999年，美国携北约悍然轰炸南联盟，最终迫使新生的欧元植入“战火危机”因素。随后，在美国强势干预下，欧洲东部、中亚地区持续发生政治动荡，直接“锁定”了欧元成长的空间。乌克兰危机其实是美国预先埋下的一颗“定时炸弹”，其目的也是压制欧洲崛起，使其在战乱和政治纷争中疲于奔命。

　　美国对中东、非洲一些国家长期实施军事干预和介入，并配合外交施压和诱骗，对全球石油供应、粮食供应、重要矿产资源供应实施管控，不断巩固美元霸权地位。并且，美国善于上演“一边扔导弹、一边送美元”的戏码：先以“民主自由”为借口，对一些国家实施轰炸，制造战火纷飞的局面，再以民间组织、企业、金融机构的名义开展商业活动，赚取投资和贸易利润。其中最大一笔生意就是军火。在阿富汗、叙利亚、利比亚、伊拉克、伊朗、乌克兰以及其他热点地区，只要是大宗生意，都离不开美国背景。近年来，美国高级官员亲属参与相关生意的案例也屡见不鲜。

　　美方以军事手段制造地区热点，以政治外交手段维系地区热点，根本目的是为其调度全球主要资源服务——既包括石油、矿产、粮食等实物资源，也包括金融资源。在美国霸权的立体操纵下，全球资本只能跟着华尔街的指挥棒走，形成了美联储发号施令——华尔街实操造势——美国宣传机构策应——其他国家被迫跟随——美元不断“舔食全球”的循环。美元政策完全根据美国的霸权需要调整：美元放水，则向全球转嫁危机；美元收缩，则从全世界收取增值份额。

　　配合军事手段和政治外交手段，美国诱导、迫使相关国家在金融货币政策上顺从美国意志，服务于美国利益。在一些发展中国家，本土金融精英们明里暗里接受美国旨意，处处维护美元的霸主地位，而无力维护自身金融主权。有的国家甚至成为美国的金融仆从国，在本国货币贬值、金融市场混乱时，反过来请美国“开药方”。

　　新冠疫情后，美国再次导演了一场美元“放水—回撤”大戏，叠加乌克兰危机，实现了消耗美国过剩资本、给欧洲制造麻烦、把债务危机留给他国、维护美国经济主导地位的目的。除了欧洲，美军在亚洲、非洲、大洋洲等地频频活动，以成规模军演、小规模实弹打击等方式示威造势，以支撑美元霸权。

　　目前，美国在海外维持着约800个军事基地，在159个国家驻扎约17万名军事人员。美国近年年均军事预算7000多亿美元，占世界军费总支出的40%。据美国《新闻周刊》报道，美国在全球安插了大约6万名间谍人员，窃取他国机密。美国还通过网络侵入、舰机抵近侦察、卫星侦测等手段窃取他国机密。

　　美国构建从军事到外交、从文化传播到金融市场的强势霸权，对国际上的“异己”，轻则进行政治颠覆，重则实施炮火打击。而赚得盆满钵满的，是美国军工复合体及其背后的资本大鳄。反过来，欲壑难填的军工复合体继续驱动军事干预和战争，使美元长期保持“炮火激情”。这样的美元机制，严重破坏了国际公平正义，严重损害各国人民应当享有的和平与安宁。

　　近年来，出于化解内部经济危机的需要，美方不但利用美元霸权大肆收割他国利益，还开始在产业博弈方面大下狠手。拜登政府通过《芯片与科学法案》《通胀削减法案》等，遏制其他国家在高科技、高端制造业领域的公平竞争，试图营造“芯片美元”“供应链美元”等新霸权模式。这些争夺的背后，同样隐藏着炮火支持这只美元霸权的杀手锏。对此，各国应当保持必要警惕，加强协调协作，推动和平、合作力量的增长，遏制美国霸权势力的战争冲动。

(责编：贾文婷、常红)

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