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综述：鲍威尔鹰派讲话致纽约股市显著下跌

2023年03月08日14:18 | 来源：新华网
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　　新华社纽约3月7日电 综述：鲍威尔鹰派讲话致纽约股市显著下跌

　　新华社记者刘亚南

　　由于美国联邦储备委员会主席鲍威尔释放可能加快加息步伐的鹰派信号，纽约股市三大股指7日低开并持续震荡，收盘均显著下跌。

　　截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌574.98点，收于32856.46点，跌幅为1.72%；标准普尔500种股票指数下跌62.05点，收于3986.37点，跌幅为1.53%；纳斯达克综合指数下跌145.41点，收于11530.33点，跌幅为1.25%。

　　鲍威尔7日出席国会听证会时表示，最新经济数据强于预期，最终利率水平可能也将高于此前预期。如果数据显示需要以更快速度收紧货币政策，美联储将会加快加息步伐。这一表态令市场对美联储重新扩大加息幅度的预期升温。

　　受此影响，美国2年期国债收益率当日显著上涨11.4个基点，收于5.015%，达到2007年7月以来高点；美国2年期与10年期国债收益率倒挂幅度超过100个基点，为1981年9月22日以来的最大倒挂幅度。

　　一般来说，为补偿投资者在较长时间持有债券所面临的风险，国债期限越长收益率越高。长期国债收益率低于短期国债收益率的反常现象被称为倒挂。

　　知名投行摩根士丹利认为，鲍威尔讲话暗示美联储可能在3月议息会议上再次加息50个基点。

　　芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，在鲍威尔讲话前，美联储3月加息50个基点的概率在6日已从此前一度超过70%降至31.4%。

　　投资网络平台e投睿美国投资分析师凯莉·考克斯表示，美联储的头等要务是抑制通胀。在股市经历显著上涨后，鲍威尔的讲话是一个严厉提醒。持续高通胀对长期投资者而言可能成为最糟糕情形。

　　克利夫兰联储银行行长洛蕾塔·梅斯特和圣路易斯联储银行行长詹姆斯·布拉德日前暗示，美联储可能需要在3月议息会议上加息50个基点以应对通胀。

　　近期，美国还将发布最新非农就业数据和通胀指标。市场预期，美国2月份非农部门新增就业岗位数量将显著低于1月份，失业率则维持在3.4%。

　　自2022年3月以来，美联储已连续八次加息，其中连续四次加息幅度高达75个基点。今年2月，美联储宣布加息25个基点后，市场普遍预期美联储在3月议息会议上可能继续加息25个基点。

(责编：刘叶婷、崔越)

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