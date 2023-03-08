新华社联合国3月7日电 联合国妇女地位委员会第67届会议7日举行部长级圆桌会。中国国务院妇儿工委副主任林怡在会上发言，介绍中国多措并举弥合性别数字鸿沟、释放性别数字红利的经验和做法。

林怡说，中国把妇女教育作为促进妇女发展的优先领域，大力提升女性受教育水平，通过专项奖学金、科技竞赛、学术论坛等活动，消除刻板印象，引导更多妇女进入数字科技核心前沿领域学习工作。中国不断完善职业教育和终身教育，组织妇女参与数字技能、电商运营等培训，引导妇女特别是农村妇女学习数字技术、增长数字技能。

林怡介绍说，中国为妇女提供普惠金融、创业培训等方面扶持，让更多妇女进入数字经济领域就业创业。当前，中国互联网领域创业者中女性占比已达55%。中国还促进数字技术与实体经济深度融合，推动农村地区发展电商、直播带货、云客服等新业态新职业，打造巾帼电商品牌，帮助50余万妇女通过电子商务实现就业增收。

林怡说，中国在法律政策制定中引入性别视角，健全数字经济从业妇女劳动权益保障制度，制定育儿补贴、社保缴纳补贴等支持政策，为参与数字经济领域发展的妇女更加充分、公平、高质量就业创业提供保障和支持。

林怡表示，中国愿与各国加强经验分享和务实合作，共同推动数字时代性别平等和妇女全面发展。

(责编：刘叶婷、崔越)