人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

鲍威尔说美联储或加快加息步伐

2023年03月08日13:14 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿3月7日电（记者许缘）美国联邦储备委员会主席鲍威尔7日表示，美联储或会以更快速度将联邦基金利率提升至较预期更高的水平。

鲍威尔当天出席美国国会参议院银行委员会举办的听证会时表示，近期出炉的经济数据超出预期，这意味着联邦基金利率的最终水平“很有可能高于此前预期”。如果所有数据都指向有必要加快紧缩措施，那么美联储将准备加快加息步伐。

鲍威尔说，过去一年，美联储采取了有力措施收紧货币政策，但截至目前，政策效果“尚未完全显现”。美国通胀虽然自2022年年中以来有所放缓，但仍远高于2%的长期目标，表明美联储在抗击通胀方面还有更多工作要做。

他说，美国经济增长去年以来大幅放缓，但劳动力市场仍极度紧张，因此美联储将继续坚持收紧货币政策立场。考虑到货币政策的累计紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场状况，美联储在过去两次货币政策会议上放慢了加息步伐，未来会在每次会议上根据经济数据及政策影响分别做出决定。

自2022年3月进入本轮加息周期以来，美联储已累计加息450个基点，但美国通胀水平持续居高不下。美国商务部发布的最新数据显示，今年1月美国个人消费支出价格指数环比上涨0.6%，涨幅为去年6月以来最高水平。美国劳工部数据显示，1月美国消费者价格指数环比上涨0.5%，涨幅为去年10月以来最高水平。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部