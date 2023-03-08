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中方呼吁为全球性别平等和妇女发展事业注入新动力

2023年03月08日10:51 | 来源：新华网
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新华社联合国3月7日电 联合国安理会7日举行妇女、和平与安全问题公开辩论会。中国国务院妇儿工委副主任林怡在发言中呼吁国际社会加大投入，为全球性别平等和妇女发展事业注入新动力。

林怡说，23年前，安理会一致通过第1325号决议，重新定义了女性与和平安全的关系。从此，女性不仅仅被视为战争受害者，更被看作和平贡献者，在和平安全领域的主动地位和参与水平持续提升。同时也要看到，在不少国家和地区，妇女仍饱受冲突动荡、饥饿贫困、性别歧视、暴力侵害之苦。建设一个让妇女免于战祸、免于恐惧的世界，打造一个性别平等、包容发展的社会，还有很长的路要走。

林怡说，第四次世界妇女大会《北京宣言》指出，和平是可以实现的，是与提高妇女地位不可分开地联系在一起的。会议通过的《行动纲领》将妇女与武装冲突列为12个重点领域之一，强调要发挥妇女在和平事业中的平等作用，就必须支持妇女政治和经济赋权。

林怡指出，中方呼吁国际社会加大投入，加快兑现妇女、和平与安全议程承诺，与落实2030年可持续发展议程实现协同，为全球性别平等和妇女发展事业注入新动力。

林怡说，中国是性别平等的倡导者，更是妇女赋权的行动派。在推进中国式现代化的伟大实践中，中国妇女地位发生翻天覆地的变化，获得感、幸福感、安全感持续提升。中国将保障妇女权益上升为国家意志，建立起包括100多部法律法规在内的妇女权益保护法律体系。

林怡说，在维护共同安全、促进共同发展、开辟共同未来的征程中，始终能看到中国和中国女性的积极贡献。过去30多年，中国派出1000多名女性官兵参与联合国维和行动，执行扫雷排爆、巡逻警戒、医疗救治等任务，为冲突地区民众带去希望。近年来，中国帮助发展中国家实施了“妇幼健康工程”，同联合国儿基会合作，共同改善有关非洲国家孕产妇和新生儿健康。中国向非洲之角面临饥饿威胁的妇女儿童提供紧急粮食援助，通过推广菌草技术帮助低收入妇女和她们的家庭脱贫致富。中国为发展中国家培训超过13万名妇女人才，并设立中国-联合国教科文组织女童和妇女教育奖，托举更多女性用知识和技能改变命运。

(责编：刘叶婷、崔越)

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