3月5日，第十四届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。渣打银行高级经济学家丁爽3月6日在《中国日报》撰文称，政府工作报告强调稳增长，这与去年12月召开的中央经济工作会议的基调是一致的。

政府工作报告释放积极信号

文章指出，去年的中央经济工作会议要求要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。基于此，渣打银行期待中国政府在今年制定既合理又雄心勃勃的经济目标，以稳定市场预期。

根据2023年政府工作报告，中国今年的发展主要预期目标包括国内生产总值增长5%左右。文章称，多个省份制定了更加雄心勃勃的GDP增速目标，增幅介于4%到9.5%之间，平均达到6%。

根据政府工作报告，2023年居民消费价格涨幅要维持在3%左右。文章分析称，2022年居民消费价格上涨2%， 预计今年这一数据将升至2.3%，远低于预期。

政府工作报告的预期目标还包括，城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右。文章表示，在稳步推进复苏的基础上，这些目标将得以实现。与此同时，今年高校毕业生预计将达到1150万人左右，因此降低青年失业率将颇具挑战性。

政府工作报告因时制宜

文章进一步指出，一般公共预算赤字率的GDP占比从去年的2.8%扩大至今年的3%，不过广义赤字率可能会降低。去年12月，中央经济工作会议提出保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。2023年的预算表明，政府意在保障财政可持续的同时，加大支持力度以促进增长。

从全国一般公共预算来看，今年财政政策的重点似乎已经从2022年的减税降费转为适度扩大财政支出规模。此外，中央对地方转移支付将持续增加，此举意在提高地方财力保障水平。

今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，高于2022年的3.65万亿元。

文章认为，尽管2023年的广义财政赤字率可能小于2022年，不过今年的财政政策将更加有力地促进经济增长，预计财政收入回升将让总支出更快增长。

此外，政策性银行预计将在必要时发挥更加积极的准财政作用，给重大项目提供资金支持。

政府工作报告的货币政策基调也与去年12月的中央经济工作会议一致，即保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，支持实体经济发展。文章指出，预计今年上半年货币政策将继续发挥积极支持作用，存款准备金率可能在二季度下调。不过，随着复苏势头增强，货币政策可能将在下半年转向中性。

政府工作报告强调，加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题；有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。

此外，文章预计，中国政府将继续优先考虑创造就业机会，相关措施包括规范互联网平台监管，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，积极有效利用外资。

(责编：贾文婷、常红)