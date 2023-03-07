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COP28候任主席呼吁国际社会团结应对气候变化

2023年03月07日17:16 | 来源：新华网
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　　新华社休斯敦3月6日电（记者徐剑梅）国际能源界高端会议“剑桥能源周”6日在美国“能源之都”休斯敦开幕。《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）候任主席苏丹·贾比尔在会议主旨讲话中强调，国际社会在应对能源困境和气候变化方面需要团结一致，采取更多行动。

　　COP28将于今年年底在阿联酋迪拜举行，大会将对世界各国在实现《巴黎协定》目标方面取得的进展进行首次盘点。贾比尔6日在“剑桥能源周”主旨讲话中说，气候变化是“一项全球性挑战，需要所有利益攸关方团结一致采取全球性解决方案”。他呼吁通过团结、有行动力和包容性的联合国气候变化大会，使所有人“朝着同一个方向努力”，从而早日实现净零排放目标。

　　贾比尔敦促石油和天然气行业在应对气候挑战方面“做得更多，做得更快”。

　　他还呼吁对国际金融机制“进行根本性改革”，促使清洁技术投资更多流向发展中经济体。贾比尔说，2022年全球在能源转型方面投资约1.4万亿美元，但根据国际能源署数据，全球能源转型所需投资“是这个数字的三倍多”。与此同时，目前仅有15%的清洁技术投资流向全球约80%人口居住的发展中经济体。“这就是为什么我们需要认真考虑对国际金融机构和多边银行进行根本性改革，以释放优惠融资、降低风险并吸引更多私人投资……我们必须确保不让任何人掉队。”

　　“剑桥能源周”是标普全球公司组织的年度全球性会议，是能源行业最高规格的国际会议之一。今年的会议重点讨论如何应对能源安全和能源转型的双重挑战，会议将于10日结束。

(责编：贾文婷、常红)

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