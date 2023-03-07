总部设在瑞典的世界500强企业伊莱克斯公司中国董事总经理瑞蒙日前接受新华社记者专访时表示，中国市场充满机遇，给伊莱克斯这样的跨国企业提供广阔发展空间。他表示，伊莱克斯将深耕中国市场，继续扩大在华投资，给中国消费者带来更多产品。

今年以来，全球金融机构密集上调中国经济增长预期，各界普遍看好中国经济发展前景。瑞蒙告诉记者，伊莱克斯对中国经济充满信心。中国是世界第二大经济体，消费者对生活品质要求不断提高，希望获得更多高品质产品，这将吸引更多外国企业进入中国。瑞蒙预计，中国消费者需求将进一步增长，给跨国企业在华发展创造良好机遇。

这是第二届中国国际消费品博览会场馆外景（2022年7月30日摄）。（新华社记者郭程摄）

近年来，伊莱克斯不断拓展中国市场业务，在制造和研发等领域都取得积极进展。瑞蒙介绍，伊莱克斯在中国的战略合作伙伴已经超过100家。在杭州，伊莱克斯的工厂不仅为中国市场生产产品，更把在那里生产的产品出口到整个亚太地区；上海的研发中心是伊莱克斯五大全球研发中心之一，专门为中国消费者开发产品。

瑞蒙表示，中国政府近年来在低碳、绿色产业等领域设立了明确目标，实施有针对性的政策，不断推动创新发展。他说，伊莱克斯的发展方向契合中国理念，会积极推进相关领域的技术进步，期待与中国合作伙伴深入开展合作。

3年来，中国经济保持4.5%左右的年均增速，明显高于世界平均水平。瑞蒙告诉记者，伊莱克斯在中国市场的业务持续快速增长，2020年在中国市场的营业额比上一年增长61%，2021年增长58%。他表示，中国市场是公司的战略性市场，对于伊莱克斯非常重要，伊莱克斯将持续扩大在华投资，进一步推动在华品牌影响力。

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