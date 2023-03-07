人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：数十年前中国援建的水利工程仍在造福阿富汗民众

2023年03月07日15:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿富汗恰里卡尔3月7日电 通讯：数十年前中国援建的水利工程仍在造福阿富汗民众

　　新华社记者邹学冕

　　在初春的阿富汗东部帕尔万省，尽管远处高山上仍满是积雪，但省会恰里卡尔市郊的农田里已出现些许绿色。得益于中国约半个世纪前在当地援建的水利灌溉工程，当前枯水季期间仍有潺潺的流水浇灌着刚刚破土而出的红豆苗。

　　据了解，阿富汗的两条主要河流潘杰希尔河和戈尔班德河均流经帕尔万省，但该省曾经因缺乏水利基础设施导致当地农田缺少灌溉用水，大片土地荒芜。

　　今年58岁的当地人穆罕默德·优素福·阿齐米说：“中国援建的水利工程启用前，这里的人们在耕种土地时面临严重的水资源短缺，我们一年只能收获一季粮食。”

　　中国政府于20世纪六七十年代援建了帕尔万水利灌溉工程，可灌溉当地数万公顷土地，同时也可供应人畜饮水和生活用水。工程对阿富汗经济发展起着重要作用，经济效益显著，因而在阿富汗家喻户晓，人们深情地称之为“生命之水工程”。

　　“有了中国帮助修建的水渠，我们一年可以收获三季作物，甚至可以在冬季种植一些蔬菜。”阿齐米说。

　　当年，来自中国的建设者在帕尔万省修建水渠时，阿齐米还是个孩子。“我们总能感受到中国人的善意，每当他们开车路过，往往会下车送我们小礼物。”阿齐米回忆说，脸上满是笑意。

　　阿齐米儿时的玩伴卡兰达尔也对几十年前的中国工程队印象深刻，而他的父亲当年参与了工程建设。“后来几年，父亲经常跟我们提起那段他和中国工程队一起劳动的日子，称赞中国工程师技术精湛。”卡兰达尔说。

　　“非常感谢中国为我们修建了这条水渠，”卡兰达尔说，“我们不仅能在不同季节收获小麦、玉米和红豆，还能养几头牛。”

　　帕尔万戈尔班德河管理部门负责人穆吉布·拉赫曼·哈比比日前在接受记者采访时说，中国援建的水利灌溉工程已为帕尔万“服役”数十年，足见工程质量的可靠性。

　　“目前，工程沿线共有32000户家庭从中受益，这足以说明这项工程对我们帕尔万人太重要了！我们感谢中国！”哈比比说。

(责编：贾文婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部