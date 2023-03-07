新华社阿富汗恰里卡尔3月7日电 通讯：数十年前中国援建的水利工程仍在造福阿富汗民众

新华社记者邹学冕

在初春的阿富汗东部帕尔万省，尽管远处高山上仍满是积雪，但省会恰里卡尔市郊的农田里已出现些许绿色。得益于中国约半个世纪前在当地援建的水利灌溉工程，当前枯水季期间仍有潺潺的流水浇灌着刚刚破土而出的红豆苗。

据了解，阿富汗的两条主要河流潘杰希尔河和戈尔班德河均流经帕尔万省，但该省曾经因缺乏水利基础设施导致当地农田缺少灌溉用水，大片土地荒芜。

今年58岁的当地人穆罕默德·优素福·阿齐米说：“中国援建的水利工程启用前，这里的人们在耕种土地时面临严重的水资源短缺，我们一年只能收获一季粮食。”

中国政府于20世纪六七十年代援建了帕尔万水利灌溉工程，可灌溉当地数万公顷土地，同时也可供应人畜饮水和生活用水。工程对阿富汗经济发展起着重要作用，经济效益显著，因而在阿富汗家喻户晓，人们深情地称之为“生命之水工程”。

“有了中国帮助修建的水渠，我们一年可以收获三季作物，甚至可以在冬季种植一些蔬菜。”阿齐米说。

当年，来自中国的建设者在帕尔万省修建水渠时，阿齐米还是个孩子。“我们总能感受到中国人的善意，每当他们开车路过，往往会下车送我们小礼物。”阿齐米回忆说，脸上满是笑意。

阿齐米儿时的玩伴卡兰达尔也对几十年前的中国工程队印象深刻，而他的父亲当年参与了工程建设。“后来几年，父亲经常跟我们提起那段他和中国工程队一起劳动的日子，称赞中国工程师技术精湛。”卡兰达尔说。

“非常感谢中国为我们修建了这条水渠，”卡兰达尔说，“我们不仅能在不同季节收获小麦、玉米和红豆，还能养几头牛。”

帕尔万戈尔班德河管理部门负责人穆吉布·拉赫曼·哈比比日前在接受记者采访时说，中国援建的水利灌溉工程已为帕尔万“服役”数十年，足见工程质量的可靠性。

“目前，工程沿线共有32000户家庭从中受益，这足以说明这项工程对我们帕尔万人太重要了！我们感谢中国！”哈比比说。

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