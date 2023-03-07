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日本新一代主力运载火箭H3发射失败

2023年03月07日13:41 | 来源：新华网
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新华社东京3月7日电（记者钱铮）日本新一代主力运载火箭H3于7日再次尝试发射，但以失败告终。该火箭在2月17日因主发动机电源供应系统出现异常而首发未果。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的直播画面显示，当地时间7日10时37分（北京时间9时37分），搭载“大地3号”地球观测卫星的首枚H3火箭从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。升空后不久二级火箭未能成功点火，JAXA发出自毁指令，发射失败。

H3火箭是日本现役主力运载火箭H2A火箭的后继型号。H2A于2001年投入使用，因此这是日本运载火箭时隔20多年的更新换代。H3火箭第一级主发动机采用日本独立研发的LE-9膨胀循环氢氧发动机；第二级火箭采用LE-5B-3发动机，这款发动机是H2A火箭第二级采用的LE-5B发动机的改良版，具备在轨道上多次点火功能；根据需要，H3火箭还可装备2个或4个固体火箭推进器。本次准备发射的H3火箭有两个固体火箭推进器。

日本最初希望在2020年度首次发射H3火箭，但由于新的LE-9发动机在研制中出现一些技术问题，因此该火箭的发射计划反复推迟至今。

(责编：刘叶婷、崔越)

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