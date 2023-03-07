新华网北京3月7日电（记者 苗昱 王晓萌 童昊）在今年全国两会期间，苏丹驻华大使奥马尔·萨迪格接受了新华网专访。他表示，中国提出的全球安全倡议和全球发展倡议，为国际社会应对安全挑战提供了新视角，为包括非洲国家在内的发展中国家提供了可持续发展的解决方案，符合发展中国家的发展愿景和未来规划，为世界和平与发展作出了重大贡献。

苏丹驻华大使奥马尔·萨迪格。（苏丹驻华大使馆供图）

萨迪格说，中国作为一个负责任的发展中大国，用中国智慧推动全球治理、完善全球治理体系，在维护国际和平与发展方面发挥着至关重要的作用。

他认为，全球安全倡议和全球发展倡议的提出，表达了中国坚持对话协商推动建设持久和平的世界、坚持共建共享推动建设普遍安全的世界、坚持合作共赢推动建设共同繁荣的世界、坚持交流互鉴推动建设开放包容的世界、坚持绿色低碳推动建设清洁美丽的世界的愿望。中国为世界的和平与发展作出了重大贡献。

萨迪格表示，过去几十年，中国在加快建设现代化经济体、加强现代科技创新、推动绿色发展以及消除贫困等方面取得了重大成就，这一切都离不开中国共产党的领导。中国式现代化理论凝聚了中国古代和现代的智慧，既包含了世界各国现代化进程的共同要素，也包含了中国自身的特点，是值得关注和学习的重要经验，为全世界从中国经验中获益提供了新的方向。世界需要向中国学习，用更多的中国智慧和中国方案解决人类发展面临的共同问题。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，萨迪格说：“借此机会，我还要赞扬‘一带一路’倡议，这一重要倡议促进了非洲发展，推动了对非投资。”

他强调，苏丹是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。“一带一路”倡议有利于通过双方互惠互利的伙伴关系加强两国合作，符合包括苏丹在内的非洲国家的发展诉求。苏丹作为非洲腹地的出海口，处于重要战略位置，拥有丰富农业资源。他希望苏丹可以利用自身优势在“一带一路”倡议中发挥更大作用，并从中获益，期待未来有更多国家响应“一带一路”倡议。

萨迪格还表示，过去的一年，尽管全球经济衰退风险加剧，拥有庞大消费市场、大量制造业基地和大型商业区的中国依然保持了经济的可持续性和灵活性，仍然具有吸引力。作为全球第二大经济体的中国如何在2023年继续保持经济增长，将成为世界关注的焦点。

谈到两国关系时，萨迪格说，2015年，苏丹和中国签订了两国关于建立战略伙伴关系的联合声明。两国自1959年建交以来，在政治、经济、外交等各领域保持着密切而良好的合作关系，坚持不干涉彼此内政原则，互惠互利，合作共赢。苏丹始终坚定不移地支持一个中国原则，坚定支持中国为捍卫国家主权和领土完整所作的努力。

萨迪格特别指出，苏方非常重视发展两国关系，“我们期待在新的一年，苏中双方为各领域务实合作开辟更广阔的图景，开启苏中伙伴关系新篇章。”

(责编：刘叶婷、崔越)