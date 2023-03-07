3月6日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在联合国妇女地位委员会第67届会议开幕式上致辞。新华社发（联合国供图/曼努埃尔·伊莱亚斯摄）

新华社联合国3月6日电（记者毛磊）联合国妇女地位委员会第67届会议6日在纽约联合国总部开幕。联合国秘书长古特雷斯在致辞中呼吁国际社会采取行动，弥合科技领域的性别差距。

3月6日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在联合国妇女地位委员会第67届会议开幕式上致辞。新华社发（联合国供图/曼努埃尔·伊莱亚斯摄）

古特雷斯说，本届会议聚焦于在技术和创新领域缩小性别差距，这恰逢其时。全球仍有30亿人没有接入互联网，其中大多数是发展中国家的妇女和女童。全球范围内，科学、技术、工程和数学专业学生中仅有约三分之一是女性。技术行业男性人数是女性的两倍，人工智能领域女性从业者占比仅有约五分之一。诺贝尔奖科学类奖项得主中仅有约3%为女性。

古特雷斯指出，几个世纪以来的父权制、歧视和有害的刻板印象造成科技领域巨大的性别差距，全面提升女性对科学技术和创新的贡献是造福全人类的必要之举。他为此呼吁采取行动改善全球范围特别是南方国家妇女和女童的教育等，促进妇女和女童充分参与科学技术并提升她们的领导地位，以及为她们创造安全的数字化环境。

联合国妇女地位委员会是联合国经济及社会理事会的职司委员会之一，致力于在全球范围内加快实现性别平等，每年开会一次。本届会议定于3月17日结束。

(责编：刘叶婷、崔越)